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Bebé de 9 meses en la UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expresó su profunda consternación ante este caso.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expresó su profunda consternación ante este caso. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/03/2026 09:36
Las autoridades, en conjunto con la Policía Nacional de Panamá, mantienen operativos para ubicar al presunto responsable.

Una bebé de 9 meses de edad permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, tras ser detectada como presunta víctima de abuso en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue trasladada por su madre desde la comunidad de Tebujo, en el corregimiento de Maraca, dentro de la comarca Ngäbe Buglé, con síntomas como fiebre, diarrea y otras complicaciones.

Sin embargo, al momento de ser evaluada por médicos pediatras, se detectaron signos que alertaron sobre una posible situación de abuso, lo que llevó a dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su profunda consternación ante este caso y confirmó que se han activado los protocolos de protección para garantizar la atención integral de la menor.

Por su parte, el Ministerio Público de Panamá informó que el caso se encuentra bajo investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades, en conjunto con la Policía Nacional de Panamá, mantienen operativos para ubicar al presunto responsable de este hecho, mientras continúan las diligencias.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, las instituciones encargadas de la protección de la niñez han coordinado acciones para garantizar el acompañamiento médico, psicológico y legal tanto de la víctima como de su madre durante todo el proceso.

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