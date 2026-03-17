Bebé de 9 meses en la UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas

Una bebé de 9 meses de edad permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, tras ser detectada como presunta víctima de abuso en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue trasladada por su madre desde la comunidad de Tebujo, en el corregimiento de Maraca, dentro de la comarca Ngäbe Buglé, con síntomas como fiebre, diarrea y otras complicaciones.

Sin embargo, al momento de ser evaluada por médicos pediatras, se detectaron signos que alertaron sobre una posible situación de abuso, lo que llevó a dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su profunda consternación ante este caso y confirmó que se han activado los protocolos de protección para garantizar la atención integral de la menor.