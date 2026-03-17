Beca de cine en India para panameños: cubre estudios, viaje y estadía completa

Panamá abre una nueva puerta para el talento audiovisual. El Ministerio de Cultura anunció la convocatoria para una beca internacional que permitirá a un panameño o panameña estudiar durante tres meses en la Asian Academy of Film & Television (AAFT), en India, con todos los gastos cubiertos.

La iniciativa se realiza en conjunto con la Embajada de Panamá en India y la Cámara Internacional de Medios e Industria de Entretenimiento de ese país, como parte de una estrategia para fortalecer la formación en cine y televisión.

La beca incluye la matrícula del programa académico, alojamiento en residencia estudiantil, alimentación durante toda la estancia y el boleto aéreo desde Panamá, este último cubierto por la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura.

La convocatoria está dirigida a panameños mayores de 20 años, con dominio del idioma inglés y experiencia en cine, televisión o medios audiovisuales. Además, deberán presentar una carta de motivación breve explicando por qué desean participar y cómo esta formación impactará su carrera.

También se requiere enviar una hoja de vida actualizada, un portafolio que demuestre experiencia en áreas como cine o fotografía, y una carta de compromiso para completar los tres meses del programa.

Los interesados tienen hasta el 27 de marzo de 2026 para enviar toda la documentación al correo dicine@micultura.gob.pa.