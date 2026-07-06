Bomberos descartan vínculo entre los tres incendios en el Casco Antiguo

Las autoridades hicieron un llamado a propietarios, administradores y residentes del Casco Antiguo para revisar las instalaciones eléctricas de sus inmuebles y evitar conexiones improvisadas o sobrecargas.Álvarez advirtió que muchas de las edificaciones del área cuentan con sistemas eléctricos antiguos que no soportan la demanda actual de electrodomésticos y equipos.'No podemos sobrecargar estas estructuras con aparatos eléctricos cuando la capacidad instalada no lo permite. Ese tipo de malas prácticas incrementa la posibilidad de un incendio', afirmó.Por su parte, el teniente coronel Cirilio Castillo, director nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, recomendó que las revisiones eléctricas sean realizadas por personal especializado.'Es muy importante acudir a un profesional que pueda revisar las instalaciones de la vivienda. Muchas veces el uso excesivo de regletas o conexiones improvisadas genera sobrecargas que terminan provocando incendios', explicó.El oficial agregó que incluso situaciones aparentemente sencillas pueden convertirse en un riesgo.'Hay casos en los que una cama queda presionando un tomacorriente, el enchufe se dobla, se produce un arco eléctrico y comienza a generarse calor. Ese tipo de detalles ha provocado numerosos incendios con pérdidas humanas y materiales', indicó.