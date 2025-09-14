Buhoneros en la ciudad: el dilema entre sustento familiar y ordenamiento de espacios públicos

Pero para los buhoneros, el <a href="/tag/-/meta/trabajo-informal">comercio informal</a> no es una elección, sino un medio de vida indispensable.'<i>Yo tengo hijos, mi esposa, y de esto sale nuestro sustento. Si nos sacan de aquí, ¿cómo quedamos? No hay empleo, no hay otra opción.</i> <i>Esperamos que la Alcaldía actúe a favor del pueblo'</i>, señaló un joven microempresario, con más de ocho años dedicados a la buhonería, a <b>La Estrella de Panamá</b>.Este mismo vendedor también expresó estar dispuesto a una reubicación, que el Municipio ofrezca cubículos que puedan pagar e incluso colaborar con la mano de obra de espacios, todo para no perder <b>su única forma de llevar comida a casa</b>.