Caja de Seguro Social licita más de $91 millones en medicamentos para 15 meses de abastecimiento

Licitación de $91 millones permitirá a la CSS asegurar tratamientos esenciales.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 14:36
La Caja de Seguro Social licitó más de $91 millones en medicamentos para asegurar su abastecimiento nacional.

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la Licitación de Precio Único N.° 01-2026, valorada en B/.91,979,892.00, para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un periodo de 15 meses, con el fin de asegurar un abastecimiento continuo a nivel nacional.

La entidad explicó que el modelo de precio único permite establecer costos homogéneos para todas las unidades ejecutoras de la CSS en el país, lo que facilita la adquisición de un mayor volumen de medicamentos a mejores precios, bajo un proceso transparente, abierto y con reglas claras.

Medicamentos incluidos en la licitación

Según la CSS, los renglones licitados abarcan tratamientos para enfermedades comunes y crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, infecciones, alergias, entre otras.

La institución informó además que el acto fue público y transmitido a través del canal de YouTube de la CSS, donde puede revisarse el detalle de los renglones y los participantes en esta convocatoria.

