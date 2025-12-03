Caja de Seguro Social licita más de $91 millones en medicamentos para 15 meses de abastecimiento

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la Licitación de Precio Único N.° 01-2026, valorada en B/.91,979,892.00, para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un periodo de 15 meses, con el fin de asegurar un abastecimiento continuo a nivel nacional.

La entidad explicó que el modelo de precio único permite establecer costos homogéneos para todas las unidades ejecutoras de la CSS en el país, lo que facilita la adquisición de un mayor volumen de medicamentos a mejores precios, bajo un proceso transparente, abierto y con reglas claras.