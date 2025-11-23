Cámara de Comercio destaca que la clasificación de Panamá al Mundial 2026 refleja el potencial del país

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) celebró el reciente triunfo de la selección nacional de fútbol rumbo al Mundial 2026, señalando que la hazaña deportiva refleja la disciplina, el talento y la capacidad de recuperación que caracterizan al país.

El gremio afirmó que la clasificación encendió un sentimiento de unidad nacional y recordó que cuando los panameños trabajan juntos, el país avanza.

“Lo ocurrido ese martes no fue casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo y aprendizaje”, indicó la organización, que destacó también el apoyo masivo de la ciudadanía durante el partido.