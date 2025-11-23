  1. Inicio
Cámara de Comercio destaca que la clasificación de Panamá al Mundial 2026 refleja el potencial del país

El presidente de la Cciap, Juan Arias, y el técnico Thomas Christiansen.
El presidente de la Cciap, Juan Arias, y el técnico Thomas Christiansen. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/11/2025 12:37
La Cciap celebra la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026 y destacó que la unión y el espíritu de equipo demostrados por ‘la Sele’.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) celebró el reciente triunfo de la selección nacional de fútbol rumbo al Mundial 2026, señalando que la hazaña deportiva refleja la disciplina, el talento y la capacidad de recuperación que caracterizan al país.

El gremio afirmó que la clasificación encendió un sentimiento de unidad nacional y recordó que cuando los panameños trabajan juntos, el país avanza.

“Lo ocurrido ese martes no fue casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo y aprendizaje”, indicó la organización, que destacó también el apoyo masivo de la ciudadanía durante el partido.

La Cciap sostuvo que el espíritu de equipo demostrado por la Selección debe servir como ejemplo para afrontar los retos actuales del país.

“Así como la Sele clasificó unida, así mismo podemos mover a Panamá hacia adelante: trabajando juntos, respetando los procesos y creyendo en nuestras capacidades”, afirmó.

El gremio subrayó que el triunfo llega en un momento clave, cuando Panamá necesita recordar su fortaleza y enfocarse en construir soluciones colectivas.

“Lo que nos falta no es capacidad, es unirnos más seguido. Cuando Panamá se une, Panamá gana”, concluyó.

