Cámara de Comercio destaca que la clasificación de Panamá al Mundial 2026 refleja el potencial del país

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> celebró el reciente triunfo de la selección nacional de fútbol rumbo al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, señalando que la hazaña deportiva refleja la disciplina, el talento y la capacidad de recuperación que caracterizan al país.El gremio afirmó que la clasificación encendió un sentimiento de unidad nacional y recordó que cuando los panameños trabajan juntos, el país avanza. 'Lo ocurrido ese martes no fue casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo y aprendizaje', indicó la organización, que destacó también el apoyo masivo de la ciudadanía durante el partido.