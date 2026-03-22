Cámara de Comercio: Ley de pasantías es una vía al empleo, pero no la solución total

Panamá da un paso concreto para enfrentar uno de los problemas más persistentes del mercado laboral: <b>la falta de oportunidades para jóvenes sin experiencia</b>. Con la reciente sanción de la ley de pasantías, el país busca romper el círculo que durante años ha dejado a miles de aspirantes fuera del empleo formal.De acuerdo a la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b>, el diagnóstico no es nuevo. Por un lado, jóvenes con formación académica y disposición para trabajar; por el otro, empresas que exigen experiencia previa. El resultado: una brecha difícil de cerrar. <b>La nueva legislación intenta intervenir justamente en ese punto crítico, creando un puente entre la educación y el trabajo.</b>La normativa introduce un elemento clave: las pasantías no solo serán una oportunidad de aprendizaje, sino también una actividad remunerada. <b>Los participantes recibirán una asignación mensual de $450 durante un período de hasta un año</b>. Además, <b>estarán cubiertos por una póliza de riesgos,</b> lo que formaliza su participación dentro del entorno laboral y reconoce el valor de su aporte.Desde el sector empresarial, la iniciativa ha sido bien recibida. <b>La Cciap ha respaldado la medida desde sus primeras discusiones, destacando su potencial para mejorar la empleabilidad juvenil </b>y facilitar la transición hacia el trabajo formal.No obstante, distintos actores coinciden en que <b>la ley no es una solución definitiva al problema del desempleo juvenil</b>. Su impacto dependerá, en gran medida, de la implementación y del compromiso del sector privado en abrir espacios reales de formación. <b>Sin la participación activa de las empresas, el alcance de la normativa podría quedar limitado</b>.El desafío, sin embargo, va más allá de la normativa, de acuerdo a este gremio. Implica<b> un cambio de enfoque en la relación entre educación y trabajo, así como una mayor disposición del sector productivo para invertir en la formación de talento joven</b>. No se trata únicamente de ofrecer espacios temporales, sino de construir trayectorias laborales sostenibles.En un país donde miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo, la puesta en marcha de este programa podría traducirse en oportunidades concretas. Aunque sus efectos no serán inmediatos ni universales, la iniciativa introduce un mecanismo que, <b>de ejecutarse correctamente, puede facilitar el acceso al mercado laboral formal</b>.Más que una solución total, la ley representa un primer paso. Uno que busca transformar la falta de experiencia, tradicionalmente vista como un obstáculo, en una etapa formativa reconocida y valorada. En ese tránsito, Panamá ensaya una fórmula que podría redefinir el inicio de la vida laboral para una nueva generación.