Moverse para sobrevivir, moverse por un mejor futuro. Panamá conoce bien las historias de migrantes que han atravesado sus fronteras huyendo de la violencia en sus países de origen, de crisis políticas, de desastres naturales o persecución religiosa. Panamá ahora también conoce la migración forzada de sus propios nacionales, desplazados por el terremoto del 9 de octubre. Para muchos, no basta con reconstruir casas, sus propios medios de subsistencia han sido comprometidos.

Tal es el caso de los residentes de Isla Cañas, dónde el suelo se hundió y el mar alcanzó los campos listos para ser cosechados. Las aguas bajaron, pero quedó la arena y la sal en la tierra dónde ahora no se sabe si un cultivo volverá a crecer.

“Tuvimos que desalojar la isla en su momento y ponernos un albergue fuera de la isla. En estos momentos la realidad es que estamos tratando de retornar a Isla Cañas. Hay familias que pues aún siguen con el miedo, con el temor de regresar a Isla Cañas y más que el temor de regresar por otro sismo, también la realidad económica que se está viviendo”, cuenta Fernando Domínguez, morador de Isla Cañas, durante el primer día del Congreso de Movilidad Humana con Enfoque de Derechos: Desafíos y Respuestas para una Protección Integral 2026, organizado por la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Embajada de España en Panamá y la AECID.

Luego del terremoto, La Estrella de Panamá documentó las condiciones en la isla, la historia de un hombre que tenía 5 mil dólares en sandías listas para cosechar antes que la tierra se quebrara y las olas entraran. Perdió las sandías, perdió el arroz, perdió el maíz. Como él muchos más, sumando pérdidas que aún no han sido contabilizadas.

Domínguez, una de tantas voces, explica. “La isla se dedicaba a la agricultura que fue afectada casi al 100%, el tema del turismo, la pesca. La idea de nosotros es tratar de buscar alternativas que nos ayuden en estos temas, resolver estos temas y que nos den la oportunidad de regresar a la isla. Y más que regresar a la isla, volver a obtener los ingresos como hacíamos anteriormente”, enfatizó.

Y es que Isla Cañas, reconocida como refugio de vida silvestre, tiene fama internacional por su atractivo turístico y natural. En sus playas desovan más de 5 tipos diferentes de tortugas marinas, y desde sus costas es posible ver ballenas durante su odisea migratoria a través de los océanos.

Para la economía local, la belleza natural se traducía en paseos en kayak, ecoturismo, venta de comidas y más. Todo ahora paralizado por el sismo.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, habló sobre la atención que están brindando en las zonas afectadas.

“La Defensoría del Pueblo tiene sus sedes en distintas provincias, y ellos hemos estado acompañando a las personas en Isla Cañas y en Caña, así como en los demás lugares donde se vieron más afectadas las personas”, aseguró. Además, Russo destacó la importancia del congreso como un espacio para tomar conciencia sobre cómo prevenir y prepararse para estas situaciones.

Recordó también que en Panamá ya se ha vivido la experiencia del traslado de una comunidad, con el caso de los habitantes de Gardí Sugudb, una isla con riesgo de hundimiento por los efectos del calentamiento global, a Iberyala en Nuevo Cartí. “Tenemos conocimiento de que existen otras islas también que se están inundando y además ahora tenemos el caso de Isla Cañas. El tema de movilidad humana por razones climáticas se convierte en un tema primordial”, destacó.

René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también compartió información sobre el trabajo que se está realizando.

“Seguimos en la parte de la ayuda humanitaria, viendo cómo es el tema de la reestructuración, lo que son las residencias, rehabilitación de las mismas, cuáles hay que construir. Ya esa parte estaba bien avanzada”, detalló García. “El Ministerio de Vivienda está encargándose de lo que es todos los aspectos en cuanto al tema las viviendas como tal. Nosotros seguimos apoyando en la parte de lo que sería la parte de la ayuda humanitaria o cualquier otro aspecto, en lo cual Sinaproc, como ente rector en el tema de la ayuda a las personas afectadas, podamos colaborar a las personas”, puntualizó.

García explicó que se mantiene un análisis continuo de las viviendas, ya que las réplicas sísmicas han seguido impactando las infraestructuras. Las autoridades se mantienen en campo para determinar que casas pueden ser reparadas y cuáles se encuentran totalmente destruidas, así cómo coordinando la ayuda humanitaria.