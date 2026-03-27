Cáncer cervicouterino en Panamá: alta incidencia mantiene en alerta al sistema de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene activa su estrategia para reducir la incidencia del cáncer cervicouterino, una enfermedad que continúa siendo la segunda causa de muerte en mujeres en el país.

Las cifras evidencian la magnitud del problema. Panamá registra una prevalencia de 43 casos por cada mil mujeres en edad reproductiva, muy por encima del promedio regional de 4 por mil, según la Organización Panamericana de la Salud, lo que refleja brechas en prevención y acceso a diagnóstico oportuno.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias refuerzan tres ejes clave: vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), detección temprana y fortalecimiento del tamizaje.

La cobertura de vacunación ya supera el 80 %, mientras que nuevas tecnologías como la prueba de ADN del VPH y la citología en fase líquida permiten diagnósticos más precisos.

Además, se evalúa la implementación de la auto toma de muestras, una alternativa que busca ampliar la cobertura, especialmente en áreas de difícil acceso.

El mayor riesgo se concentra en mujeres entre 30 y 59 años, con mayor incidencia en regiones como Panamá Oeste, Chiriquí y Azuero. Las autoridades insisten en que, pese a los avances, el principal reto sigue siendo la detección a tiempo.

El Minsa reitera que el cáncer cervicouterino es prevenible y tratable si se identifica de forma oportuna, por lo que hace un llamado a las mujeres a realizarse controles ginecológicos periódicos como parte fundamental de la prevención.