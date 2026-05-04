Cárcel por conductas sexuales en público: Panamá castigará el exhibicionismo

El cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, este jueves 30 de abril de 2026, dejó en firme una de las modificaciones más significativas al <b><a href="/tag/-/meta/codigo-penal">Código Penal</a></b> en materia de integridad y orden público: la<b> Ley 521</b>. Esta normativa, sancionada el pasado 27 de abril, penaliza de forma directa el exhibicionismo y los actos de naturaleza sexual en espacios públicos.La legislación introduce un marco de sanciones que busca proteger especialmente a los sectores más vulnerables. Bajo esta nueva figura jurídica, quien con <i><b>'intención lasciva'</b></i> exponga sus órganos genitales o realice actos sexuales en sitios de acceso público, enfrentará penas que oscilan entre uno y dos años de prisión.