Carmen Barrios: ‘La paridad en política no se está cumpliendo’

Carmen Barrios busca llegar a la curul del circuito 8-4 con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Aunque es postulada por un partido tradicional y que en el último quinquenio ha estado cruzado por polémicas de clientelismo y escándalos, piensa que puede presentarse como una “alternativa” en las elecciones de mayo próximo.

Admite que existe un profundo malestar entre un sector del electorado, que ve los partidos tradicionales como responsables de la crisis que sufre el país, pero igual defiende que hay “personas buenas” en los colectivos.

“Entiendo al electorado, hay un desgaste a nivel político. En el caminar de nosotros nos dicen que están cansados que no cumplan las propuestas. Sin embargo, pido la oportunidad, que sepan que dentro del partido también hay gente buena. Venimos con una visión y proyecto de país”, señaló este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Aseguró que aunque está siendo postulada por el Molirena, colectivo de gobierno que correrá en las elecciones generales en alianza con el también oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), mantendrá una postura “independiente” de las cúpulas.

“Estoy aquí como Carmen Barrios, no como un partido político. Me considero una persona de convicción y justa. Más que el bienestar de un partido político debemos trabajar en bienestar del país, y si en algún momento algo no me convence, yo si sigo la línea de la ciudadanía, que es la línea por la cual quiero pertenecer a la Asamblea”, dijo.

Barrios se considera una “cara nueva” dentro del Molirena y aunque reconoce que el desgaste de la gestión de gobierno lastra sus posibilidades, se mantiene optimista de que podrá convencer a los votantes.

Remarcó que aún persisten las limitaciones para las mujeres en Panamá, cuando se trata de participación política, en particular en aspectos como las postulaciones. En su caso, destacó que es la única mujer candidata a diputada por el 8-4 en la alianza PRD-Molirena.

“El tema de paridad de género (en política) no se está cumpliendo. Menos mujeres que en las elecciones pasadas participan en estas que vienen; hay que tratar de cumplir las leyes. Si la ley dice que tiene que haber paridad de género, tenemos que seguir insistiendo hasta que esto se cumpla a cabalidad ”, indicó.

