Caso Odebrecht: auditora detalla deuda y donaciones ligadas a campaña del CD

El último perito del día en la sesión de este viernes por el caso Odebrecht puso en el estrado a Tatiana Chérigo, licenciada en contabilidad y actual auditora del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), aducida por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Chérigo expuso un análisis financiero sobre la relación comercial sostenida entre el partido Cambio Democrático (CD) y la empresa Importadora Ricamar durante el período comprendido entre 2007 y 2009.

Durante su declaración, la perito explicó que la relación entre el partido político y la empresa privada se originó a partir de una cuenta por pagar, producto del financiamiento de insumos, bienes y pautas publicitarias vinculadas a la campaña electoral del CD.

Según el informe, estos gastos fueron cubiertos inicialmente con fondos de Importadora Ricamar, con el compromiso de que el partido político reembolsaría posteriormente dichos montos.

Chérigo detalló que, antes de la intervención de donaciones externas, la deuda acumulada por el partido ascendía a $2.887.880,72. Posteriormente, la sociedad Caribbean Holdings realizó aportes que permitieron cubrir $2.625.000 de ese monto, reduciendo significativamente la obligación financiera pendiente.

Como resultado de estas transacciones, la cuenta por pagar entre el partido Cambio Democrático e Importadora Ricamar se redujo a $11.669 para el año 2009, cifra que, según el peritaje, refleja el saldo final tras las donaciones efectuadas por Caribbean Holdings.

La perito también informó que el partido Cambio Democrático remitió una carta oficial al Tribunal Electoral, dirigida al magistrado Erasmo Pinilla, en la que se detallaban las donaciones auditadas, incluidas aquellas provenientes de Caribbean Holdings.

Este documento, firmado por Martinelli, fue recibido por el Tribunal Electoral el 17 de junio de 2020, según consta en los registros analizados.

Chérigo precisó que, de acuerdo con la documentación revisada, no existía una relación comercial directa entre Importadora Ricamar y Caribbean Holdings, más allá de las donaciones realizadas al partido político.

El peritaje presentado por Chérigo se centró exclusivamente en el análisis contable y documental de las operaciones financieras.

El juicio continuará el lunes 9 de febrero desde las 1:30 p.m., en este día comparecerán ante el tribunal Luis Francia, Eliseo Ábrego y Roger Harper.