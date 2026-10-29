Caso Odebrecht: presidenta de la Corte Suprema explica cómo se fijan las fechas de audiencia

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen, habló la mañana de este jueves 29 de octubre sobre el presupuesto del Órgano Judicial y reformas al Código Procesal Civil. También fue cuestionada sobre las audiencias al expresidente Juan Carlos Varela y los hermanos Martinelli Linares vinculadas en el caso Odebrecht.

“Yo no puedo hablar de los casos en específico, solamente decirles que la fecha la fija la secretaría y tiene mucho que ver con cómo se vayan moviendo los expedientes de acuerdo a los trámites”, respondió la magistrada presidenta, añadiendo que los magistrados no intervienen en ello.

Sobre las críticas del presidente José Raúl Mulino respecto a las medidas cautelares concedidas por jueces de garantías resaltó la separación de poderes.

“En virtud del principio de separación de poderes no voy a opinar de lo que diga nadie que no sea el poder judicial. Yo creo que los jueces hablamos a través de los fallos y de nuestras actuaciones y a través de actos rendimos cuenta a la sociedad”, declaró.

Sobre el presupuesto, que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, enfatizó la necesidad de asignar los recursos necesarios a la institución.

“La justicia necesita un presupuesto justo y digno para poder trabajar, que cada uno de los gastos estén justificados”, declaró durante un evento de rendición de cuentas tras el primer año de reformas al Código Procesal Civil.

“Tenemos proyectos como este que ustedes están viendo aquí, que es el proyecto de ejecución de la reforma civil. Tenemos también que seguir implementando el sistema penal acusatorio, la creación de nuevos juzgados y también viene la reforma a la jurisdicción contenciosa. Nada de estas cosas se puede lograr si no contamos con el presupuesto adecuado”, enfatizó.