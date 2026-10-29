Corte Suprema rinde cuentas tras un año de reformas al ‘Código Procesal Civil’

Las reformas al Código Procesal Civil cumplen un año de su implementación. En ese año, han ingresado al sistema 30,409 expedientes, de los cuáles el 97% han concluido primera instancia de acuerdo a cifras oficiales.

El magistrado vicepresidente Corte Suprema de Justicia (CSJ) Olmedo Arrocha, presidente de la Sala Primera de lo Civil, enfatizó durante la rendición de cuentas que se trata de un proyecto de Estado.

“Todo el Estado debería estar empeñado en que todos los servicios públicos le lleguen con calidad y eficacia al ciudadano, porque a él nos debemos todos los órganos del Estado”, enfatizó Arrocha.

Las cifras del Órgano Judicial detallan que el 49% de las causas tramitadas son sucesiones, 17% son procesos ordinarios, 13% ejecutivos, 11% sumarios y 10% son otro tipo de procesos.

De acuerdo al informe de rendición de cuentas, se han liquidado alrededor del 50% de los más de 48 mil expedientes heredados del sistema anterior.