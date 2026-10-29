Festival del Sombrero Pinta’o se realizará del 4 al 6 de diciembre tras reprogramación

El Festival del Sombrero Pinta’o, que estaba previsto para octubre, se celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 bajo el lema “Festival Solidario del Sombrero Pinta’o”, informó el Municipio de La Pintada.
La nueva fecha fue acordada mediante una votación durante una reunión del Concejo Municipal con artesanos del distrito, en la que se tomaron en cuenta las circunstancias derivadas de los recientes sismos que afectaron la zona.
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Inicialmente, la actividad estaba programada para los días 23, 24 y 25 de octubre. Sin embargo, tras el terremoto registrado el 9 de octubre, que afectó diversas partes del país, se decidió cancelar el evento en esa fecha para priorizar la seguridad y el bienestar de los participantes y asistentes.
Con esta reprogramación, el festival se desarrollará en diciembre, manteniendo como protagonista al sombrero pinta’o, una de las principales expresiones de la tradición artesanal y cultural panameña.
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