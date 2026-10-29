Festival del Sombrero Pinta’o se realizará del 4 al 6 de diciembre tras reprogramación

El Festival del Sombrero Pinta’o, que estaba previsto para octubre, se celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 bajo el lema “Festival Solidario del Sombrero Pinta’o”, informó el Municipio de La Pintada.

La nueva fecha fue acordada mediante una votación durante una reunión del Concejo Municipal con artesanos del distrito, en la que se tomaron en cuenta las circunstancias derivadas de los recientes sismos que afectaron la zona.