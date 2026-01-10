Festival del Sombrero Pinta’o Mosquito: conozca la tradición que celebra Penonomé

En el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, se celebra por tercer año consecutivo el Festival del Sombrero Pinta’o Mosquito, una actividad cultural que busca rescatar, preservar y promover una de las piezas más representativas del atuendo tradicional del hombre panameño: el sombrero de faena, utilizado históricamente en las labores del campo. Este festival es organizado por el conjunto de proyecciones folclóricas Penonomé Aires y Ritmos, que este año también conmemora su tercer aniversario. Su instructor y organizador, el maestro Azael Cedeño, explicó que la iniciativa surge como una forma de darle valor cultural a una prenda cotidiana, muchas veces subestimada, pero cargada de historia. “Queremos resaltar esa prenda de vestir del hombre panameño. Un sombrero de trabajo, pero que bien confeccionado, entonces se convierte en una prenda casi de lujo ”, señaló Cedeño.

¿Qué es el sombrero Pinta’o Mosquito?

El sombrero Pinta’o Mosquito se distingue por su color blanco con pequeñas pintas negras, elaboradas de forma artesanal. Su materia prima es “la bellota”, una fibra vegetal que pasa por un cuidadoso proceso de preparación. Las pintas se obtienen a partir del teñido de la bellota con una hoja conocida como “chisná”, que luego se zancocha y se entierra en un lodo especial para fijar el color negro y evitar que se desvanezca con el tiempo.

De acuerdo con el organizador, estas pintas tienen un significado funcional y simbólico. “Esas pintitas en el sombrero Pinta de Mosquito simbolizan el mosquito. Porque este sombrero, es un sombrero de trabajo (...) como es un sombrero de trabajo, se lleva al campo y nos sirve de camuflaje para los otros insectos, como las abejas, y cuando estamos trabajando y nos van a picar, se confunden con los mosquitos” explicó. Aunque actualmente existen variantes con otros colores, el sombrero Pinta’o Mosquito original mantiene únicamente los tonos blanco y negro, preservando así la tradición heredada de generación en generación.

Un festival que protege la tradición

Durante el festival se realiza un concurso de confección, en el que artesanos de distintas regiones participan mostrando la calidad de su trabajo. El jurado está compuesto por expertos provenientes de las zonas donde tradicionalmente se elaboran estos sombreros y evalúa aspectos como la uniformidad del color, la precisión de las medidas, la calidad de la costura y la limpieza de los empalmes.

“Se toma en cuenta que la bellota sea del mismo color,porque a veces la bellota está blanca y en partes está un poquito como chocolate. Se toma también en cuenta que el sombrero esté bien confeccionado, también se toma en cuenta que la misma costura no se vea la pita, porque se cose con pita. Y entonces el recorte donde se recorta la paja que sobra cuando se hacen los empates, se hacen los empalmes de la crinea, que eso no se vea tampoco”, dijo. Según el maestro, la técnica es muy importante, ya que eso determina si el sombrero está bien elaborado. “Usted levanta el ala y si el ala coincide con el nivel de la copa, quiere decir que las medidas están bien. Porque si se sobrepasa la copa o baja la copa, algo está mal ahí”, añadió

Para Cedeño, este tipo de actividades son fundamentales para evitar que la tradición se pierda.