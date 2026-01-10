Festival del Sombrero Pinta’o Mosquito: conozca la tradición que celebra Penonomé

<b>'Se toma en cuenta que la bellota sea del mismo color,porque a veces la bellota está blanca y en partes está un poquito como chocolate. Se toma también en cuenta que el sombrero esté bien confeccionado, también se toma en cuenta que la misma costura no se vea la pita, porque se cose con pita. Y entonces el recorte donde se recorta la paja que sobra cuando se hacen los empates, se hacen los empalmes de la crinea, que eso no se vea tampoco'</b>, dijo.Según el maestro, la técnica es muy importante, ya que eso determina si el sombrero está bien elaborado. <b> 'Usted levanta el ala y si el ala coincide con el nivel de la copa, quiere decir que las medidas están bien. Porque si se sobrepasa la copa o baja la copa, algo está mal ahí'</b>, añadió