Centro de Salud de San Felipe cierra temporalmente, conozca dónde será reubicado

La Regional Metropolitana de Salud informó que a partir del <b>1 de septiembre de 2025</b> el <b>Centro de Salud de San Felipe</b>, ubicado en el Casco Antiguo, <b>cerrará temporalmente sus puertas</b> debido a trabajos de reparación en su infraestructura.La medida fue adoptada tras detectarse <b>daños estructurales de larga data</b>, que representan un riesgo para funcionarios y usuarios. Según el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, luego de las evaluaciones técnicas correspondientes, se determinó la necesidad de <b>inhabilitar la edificación</b> con el fin de garantizar la seguridad de todos.Mientras duren las obras, los servicios de atención primaria y consultas se trasladarán a la <b>sede de la Junta Comunal de San Felipe</b>, donde se habilitarán espacios adecuados para continuar con la atención de salud a la comunidad.Las autoridades ofrecieron disculpas a los pacientes por los inconvenientes que pueda generar esta medida, y reiteraron que las reparaciones permitirán ofrecer instalaciones más seguras y funcionales una vez reabierto el centro.