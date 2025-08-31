  1. Inicio
Centro de Salud de San Felipe cierra temporalmente, conozca dónde será reubicado

Autoridades sanitarias confirmaron la inhabilitación temporal del centro en Casco Antiguo para garantizar la seguridad de usuarios y funcionarios.
Por
Adriana Berna
  • 31/08/2025 17:30
El Minsa informó que el centro de salud será cerrado desde el 1 de septiembre debido a daños estructurales, mientras que los servicios se prestarán en la sede de la Junta Comunal de San Felipe.

La Regional Metropolitana de Salud informó que a partir del 1 de septiembre de 2025 el Centro de Salud de San Felipe, ubicado en el Casco Antiguo, cerrará temporalmente sus puertas debido a trabajos de reparación en su infraestructura.

La medida fue adoptada tras detectarse daños estructurales de larga data, que representan un riesgo para funcionarios y usuarios.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), luego de las evaluaciones técnicas correspondientes, se determinó la necesidad de inhabilitar la edificación con el fin de garantizar la seguridad de todos.

Mientras duren las obras, los servicios de atención primaria y consultas se trasladarán a la sede de la Junta Comunal de San Felipe, donde se habilitarán espacios adecuados para continuar con la atención de salud a la comunidad.

Las autoridades ofrecieron disculpas a los pacientes por los inconvenientes que pueda generar esta medida, y reiteraron que las reparaciones permitirán ofrecer instalaciones más seguras y funcionales una vez reabierto el centro.

