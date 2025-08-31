Centro de Salud de San Felipe cierra temporalmente, conozca dónde será reubicado

La Regional Metropolitana de Salud informó que a partir del 1 de septiembre de 2025 el Centro de Salud de San Felipe, ubicado en el Casco Antiguo, cerrará temporalmente sus puertas debido a trabajos de reparación en su infraestructura.

La medida fue adoptada tras detectarse daños estructurales de larga data, que representan un riesgo para funcionarios y usuarios.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), luego de las evaluaciones técnicas correspondientes, se determinó la necesidad de inhabilitar la edificación con el fin de garantizar la seguridad de todos.

Mientras duren las obras, los servicios de atención primaria y consultas se trasladarán a la sede de la Junta Comunal de San Felipe, donde se habilitarán espacios adecuados para continuar con la atención de salud a la comunidad.

Las autoridades ofrecieron disculpas a los pacientes por los inconvenientes que pueda generar esta medida, y reiteraron que las reparaciones permitirán ofrecer instalaciones más seguras y funcionales una vez reabierto el centro.