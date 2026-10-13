Cepanim: MEF mantiene pendiente la entrega de certificados en cuatro provincias tras sismo

La entidad explicó que la entrega en estas cuatro provincias se retomará una vez que las instalaciones estén habilitadas y se cuente con las autorizaciones necesarias para garantizar el ingreso seguro de los beneficiarios y colaboradores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 13 de octubre se reanuda la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) en varios puntos del país. Sin embargo, en Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera la atención continúa pendiente debido a los recientes movimientos sísmicos.

MEF reanuda entrega de certificados Cepanim en varios puntos del país

El MEF confirmó confirmó que este martes 13 de octubre se restablece la atención para la entrega de los Cepanim en Megapolis Outlets y el edificio AVESA, ambos ubicados en la ciudad de Panamá.

La institución también anunció una nueva fecha para los beneficiarios que no pudieron completar el trámite debido a la suspensión de las jornadas programadas.

Las personas que tenían citas para el viernes 9 y el lunes 12 de octubre deberán acudir el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario que les fue asignado originalmente.

En el caso de Megapolis Outlets, el MEF indicó que los certificados correspondientes a ambas jornadas estarán disponibles durante toda la semana. Esto permitirá que los beneficiarios que no puedan presentarse el miércoles tengan la oportunidad de retirarlos posteriormente.

La atención también se reanudará en los puntos habilitados de Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro. En estas provincias, los usuarios podrán retirar durante toda la semana los certificados cuya entrega quedó pendiente los días 9 y 12 de octubre.