‘Se derrumbó el mito de que aquí no pasa nada’, jefe regional de UNDRR sobre Panamá

“Esto no es solamente con respecto al sismo, aquí la sequía, en el 2023 vimos como la sequía afectó el tránsito del Canal, y hemos visto como las tormentas y las inundaciones afectan recurrentemente infraestructuras como puentes y carreteras” , apuntó Arenas.

“El terremoto derrumba la idea de que aquí no pasa nada”. Este fue el mensaje central de Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr por sus siglas en inglés) durante un evento realizado este martes 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este martes 13 de octubre se celebra el Dia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. A pocos días del sismo de 7.5° que sacudió Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr por sus siglas en inglés) para hablar sobre los riesgos que enfrenta Panamá y las estrategias que se pueden adoptar.

El especialista lamentó que en América Latina solo se destina alrededor del 2% de los presupuestos nacionales a la reducción de riesgo, aún sabiendo que se pierden millones de dólares debido a los daños por desastres.

“El hospital más caro es el que hay que volver a construir”, advirtió.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, también participó en el evento y habló sobre la importancia de la planificación.

“Como los sismos no se pueden predecir, no podemos anticiparnos a que va a ocurrir un desastre, pero sí podemos hacer todas las medidas de reducción de riesgo”, enfatizó Luque.

“Nosotros tenemos una red de monitoreo sísmico, pero ya en el mundo existen los sistemas de alerta temprana sísmica, existen también otros sistemas de alerta temprana que se pueden y se deben implementar en Panamá”, añadió, destacando la importancia de la colaboración internacional, especialmente con países con experiencia en el tema como Japón, Chile y Estados Unidos.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, recordó que Panamá es anfitrión del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, y que se trabaja junto con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y la República Dominicana, así como acercamientos con distintos países para intercambiar conocimiento y ayuda en caso de desastres.

“Nuestro país mantiene una visión integral en la promoción de las acciones regionales con el marco de Sendai 2015-2030 y el plan Regional de Gestión Integral del riesgo de desastres 2024-2030, fortaleciendo las capacidades institucionales y la cooperación regional con el objetivo de impulsar iniciativas de resiliencia climática, fortalecer alianzas técnicas y financieras y contribuir al desarrollo de políticas públicas orientadas a proteger vidas, reducir pérdidas económicas y aumentar la seguridad y sostenibilidad de las comunidades”, explicó Guevara Mann.