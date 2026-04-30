CEPANIM: ya superan los 60 mil trámites en quioscos del TE para cobrar el beneficio

El interés por acceder al Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) está disparando el uso de los quioscos multiservicio en Panamá. El Tribunal Electoral de Panamá reportó 60,051 trámites realizados, lo que representa un aumento del 53% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según explicó Antonio Pinzón, jefe de la División de Quioscos Multiservicio, este incremento responde directamente a la alta demanda de documentos necesarios para reclamar este beneficio.

¿Qué trámites están haciendo los panameños?

Los registros de la Dirección de Servicios Especiales revelan que los servicios más solicitados son:

- Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción

- Duplicados de cédula

- Certificación de cédula vigente

- Inscripciones a partidos políticos

- Renuncias “express”

- Certificaciones de adherencia

Todos estos documentos son clave para completar los requisitos vinculados al CEPANIM.

120 quioscos activos en todo el país

Actualmente, Panamá cuenta con 120 quioscos multiservicio distribuidos a nivel nacional, desde Changuinola hasta Chepo.

Uno de los factores que impulsa su uso es la amplia disponibilidad de horarios:

Algunos operan 8, 12, 16 y hasta 24 horas

Otros funcionan todos los días de la semana

Esto permite a los ciudadanos realizar sus trámites sin depender de horarios tradicionales.

Sin filas y sin efectivo: así funcionan

Los quioscos están diseñados para ser fáciles de usar, incluso para personas con poca experiencia digital.

Incluyen:

Pantallas con videos instructivos paso a paso

Sistema de pago electrónico (tarjetas de crédito, débito o PayPal)

No aceptan efectivo

El objetivo es agilizar los procesos y reducir la congestión en oficinas.