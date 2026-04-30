CEPANIM: ya superan los 60 mil trámites en quioscos del TE para cobrar el beneficio

El interés por acceder al <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM)</a></b> está disparando el uso de los quioscos multiservicio en Panamá. El Tribunal Electoral de Panamá reportó 60,051 trámites realizados, lo que representa un aumento del 53% en comparación con el mismo periodo de 2025.Según explicó Antonio Pinzón, jefe de la División de Quioscos Multiservicio, este incremento responde directamente a la alta demanda de documentos necesarios para reclamar este beneficio.<b>¿Qué trámites están haciendo los panameños?</b>Los registros de la Dirección de Servicios Especiales revelan que los servicios más solicitados son:- Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción- Duplicados de cédula- Certificación de cédula vigente- Inscripciones a partidos políticos- Renuncias 'express'- Certificaciones de adherenciaTodos estos documentos son clave para completar los requisitos vinculados al CEPANIM.<b>120 quioscos activos en todo el país</b>Actualmente, Panamá cuenta con 120 quioscos multiservicio distribuidos a nivel nacional, desde Changuinola hasta Chepo.Uno de los factores que impulsa su uso es la amplia disponibilidad de horarios:Algunos operan 8, 12, 16 y hasta 24 horasOtros funcionan todos los días de la semanaEsto permite a los ciudadanos realizar sus trámites sin depender de horarios tradicionales.<b>Sin filas y sin efectivo: así funcionan</b>Los quioscos están diseñados para ser fáciles de usar, incluso para personas con poca experiencia digital.Incluyen:Pantallas con videos instructivos paso a pasoSistema de pago electrónico (tarjetas de crédito, débito o PayPal)No aceptan efectivoEl objetivo es agilizar los procesos y reducir la congestión en oficinas.