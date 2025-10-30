Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de octubre

Durante la mañana de este jueves 30 de octubre, el país registrará lluvias aisladas y dispersas en la vertiente del Caribe, desde Bocas del Toro hasta Colón, reveló la meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Se pronostica un comportamiento similar para algunas áreas de Coclé, Panamá Oeste, la región metropolitana y sectores de la región marítima del Pacífico panameño.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros entre moderados y fuertes con actividad eléctrica en el Caribe y en zonas montañosas de Chiriquí, Coclé y Panamá. El resto del país podría experimentar lluvias aisladas, aunque con episodios intensos en algunos puntos.

Durante la noche, se prevén precipitaciones moderadas y dispersas desde Colón hasta Bocas del Toro, además de sectores de la cordillera Central y algunas zonas del Pacífico panameño, con posibilidad de extenderse hacia Los Santos y Darién.

Los especialistas recomiendan precaución, ya que estas lluvias podrían generar saturación de los suelos, deslizamientos y aumento del nivel de los ríos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 26°C y 30°C en el resto del país. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos.

En el Caribe, las condiciones marítimas serán de precaución por posible mar picado, mientras que en el Pacífico se recomienda extrema precaución debido al mar de fondo.

El IMHPA mantiene vigentes los Avisos de Vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño y por lluvias significativas en gran parte del territorio nacional.