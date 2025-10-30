Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de octubre

Durante la mañana de este <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/clima-en-panama-pronostico-para-este-jueves-23-de-octubre-PL16951709"><b>jueves 30 de octubre</b>,</a> el país registrará <b>lluvias aisladas y dispersas</b> en la vertiente del Caribe, desde <b>Bocas del Toro hasta Colón</b>, reveló la meteoróloga <b>Julissa Rivera</b>, del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>.</a>Se pronostica un comportamiento similar para <b>algunas áreas de Coclé, Panamá Oeste, la región metropolitana</b> y sectores de la <b>región marítima del Pacífico panameño</b>.En horas de la tarde, se esperan <b>aguaceros entre moderados y fuertes con actividad eléctrica</b> en el Caribe y en zonas montañosas de <b>Chiriquí, Coclé y Panamá</b>. El resto del país podría experimentar <b>lluvias aisladas</b>, aunque con episodios intensos en algunos puntos.Durante la noche, se prevén <b>precipitaciones moderadas y dispersas</b> desde <b>Colón hasta Bocas del Toro</b>, además de sectores de la <b>cordillera Central</b> y algunas zonas del <b>Pacífico panameño</b>, con posibilidad de extenderse hacia <b>Los Santos y Darién</b>.Los especialistas recomiendan <b>precaución</b>, ya que estas lluvias podrían generar <b>saturación de los suelos, deslizamientos y aumento del nivel de los ríos</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>21°C y 25°C en la cordillera Central</b>, y entre <b>26°C y 30°C</b> en el resto del país. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán entre <b>moderados y muy altos</b>.En el <b>Caribe</b>, las <b>condiciones marítimas</b> serán de <b>precaución</b> por posible <b>mar picado</b>, mientras que en el <b>Pacífico</b> se recomienda <b>extrema precaución</b> debido al <b>mar de fondo</b>.El <b>IMHPA</b> mantiene vigentes los <b>Avisos de Vigilancia</b> por <b>mar de fondo en el Pacífico panameño</b> y por <b>lluvias significativas</b> en gran parte del territorio nacional.