Meduca toma medidas y destituye a servidor público por incidente en Veraguas

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que rechaza cualquier comportamiento que vaya en contra de sus principios, valores institucionales y del respeto que debe prevalecer en la sociedad.

Esto luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un servidor público de la provincia de Veraguas protagonizando una discusión durante su jornada laboral, mientras utiliza un vehículo propiedad de la institución.