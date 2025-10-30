Meduca toma medidas y destituye a servidor público por incidente en Veraguas

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> emitió un comunicado en el que <b>rechaza cualquier comportamiento que vaya en contra de sus principios, valores institucionales y del respeto que debe prevalecer en la sociedad</b>.Esto luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un <b>servidor público de la provincia de Veraguas</b> protagonizando una discusión durante su jornada laboral, <b>mientras utiliza un vehículo propiedad de la institución</b>.