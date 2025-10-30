  1. Inicio
Meduca toma medidas y destituye a servidor público por incidente en Veraguas

El Meduca detalló que el funcionario ha sido destituido de su cargo conforme a las normas que rigen la institución y al ‘Código de Ética’.
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 12:26
El Ministerio de Educación confirmó la destitución de un funcionario tras la circulación de un video que evidenciaba su conducta inapropiada en horario laboral.

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que rechaza cualquier comportamiento que vaya en contra de sus principios, valores institucionales y del respeto que debe prevalecer en la sociedad.

Esto luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un servidor público de la provincia de Veraguas protagonizando una discusión durante su jornada laboral, mientras utiliza un vehículo propiedad de la institución.

El Meduca informó que el funcionario ha sido destituido de su cargo conforme a las normas que rigen la institución y al Código de Ética, el cual obliga a todos los servidores públicos a actuar con corrección y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

