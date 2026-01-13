Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 13 de enero

En la vertiente del Caribe , durante las horas de la mañana se esperan aguaceros aislados sobre la comarca Guna Yala y la provincia de Colón , mientras que el resto de la región presentará cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas . Para la tarde y noche, se pronostican intervalos nublados y aguaceros intermitentes sobre Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas , con lluvias aisladas en el resto de la vertiente.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día se prevén aguaceros aislados, episodios de actividad eléctrica y niveles elevados de radiación UV en diversas regiones del país.

En la vertiente del Pacífico, en horas de la mañana se prevén aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica de intensidad moderada a fuerte sobre Panamá (norte y este), Darién y las comarcas Emberá Wounaan, con lluvias de menor intensidad hacia Panamá Centro y Oeste. Para la tarde y noche, persistirán los episodios de aguaceros con actividad eléctrica en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá Wounaan, mientras que el resto del país mantendrá cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados y puntuales.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA indicó que las máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 33°C en el resto del territorio nacional.

Además, los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 5 y 10, lo que representa un nivel de riesgo de moderado a muy alto en gran parte del país, por lo que se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratada.

Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y crecidas de ríos.