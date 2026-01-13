Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 13 de enero

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> informó que para este día se prevén <b>aguaceros aislados, episodios de actividad eléctrica y niveles elevados de radiación UV</b> en diversas regiones del país.En la <b>vertiente del Caribe</b>, durante las horas de la mañana se esperan <b>aguaceros aislados sobre la comarca Guna Yala y la provincia de Colón</b>, mientras que el resto de la región presentará <b>cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas</b>. Para la tarde y noche, se pronostican <b>intervalos nublados y aguaceros intermitentes</b> sobre <b>Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas</b>, con lluvias aisladas en el resto de la vertiente.