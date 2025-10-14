Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 14 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este martes 14 de octubre un pronóstico que anticipa un día con condiciones climáticas inestables, caracterizadas por lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Blas Córdoba, meteorólogo del Imhpa, destacó que las condiciones meteorológicas se deben a un ambiente atmosférico condicionalmente inestable e influenciado por el desarrollo y fortalecimiento de la zona de convergencia intertropical, la variación en los flujos de vientos y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe.

Además, Córdoba detalló que en los mapas meteorológicos se destaca la presencia de la onda tropical No. 33 en el Caribe, con movimiento hacia el oeste.

Pronóstico del 14 de octubre:

En la mañana (hasta el mediodía): Se esperan aguaceros con actividad eléctrica sobre la comarca Guna Yala en el Caribe, y aguaceros aislados en la parte centro-occidental de la vertiente.

En el Pacífico, se presentarán lluvias con actividad eléctrica y se concentrarán sobre los golfos de Chiriquí y Panamá, así como en el sur de Veraguas y en Panamá este.

En la tarde: La inestabilidad se intensificará y generalizará.

Los aguaceros con actividad eléctrica se mantendrán en el sector centro-occidental del Caribe y se extenderán por toda la vertiente del Pacífico.

En la noche: Las condiciones de lluvias continuarán, con aguaceros y actividad eléctrica hacia el extremo occidental del país y en el sector occidental del Pacífico.