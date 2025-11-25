Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 25 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> anticipó para este <b>martes 25 de noviembre de 2025</b> una jornada marcada por <b>lluvias y aguaceros</b> en gran parte del país, con variaciones según el periodo del día y la región.El meteorólogo Rafael Morán, informó que durante la <b>mañana</b>, se prevén <b>aguaceros en zonas marítimas</b> que avanzarán hacia tierra firme y las <b>costas del Caribe</b>. En el Pacífico, podrían registrarse <b>precipitaciones aisladas</b> en sectores de <b>Panamá, Panamá Este, Panamá Norte</b> y el <b>golfo de Panamá</b>.En la <b>tarde</b>, las lluvias se mantendrán en el <b>Caribe</b>, desplazándose luego hacia el <b>Occidente</b>. En el Pacífico, se esperan <b>aguaceros aislados</b>, algunos <b>puntualmente fuertes</b> en <b>Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá</b> y el <b>oriente panameño</b>, con posibilidad de <b>actividad eléctrica</b>.Para la <b>noche</b>, no se descartan nuevos episodios de lluvias en zonas marítimas que alcancen las <b>costas caribeñas</b>. En el Pacífico, podrían registrarse <b>chaparrones aislados</b> en <b>Darién, comarca Emberá</b> y el <b>golfo de Panamá</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>27°C y 31°C en el Caribe</b>, mientras que en el <b>Pacífico</b> variarán entre <b>29°C y 33°C</b>. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se ubicarán entre niveles <b>moderados y muy altos</b>.En cuanto a las <b>condiciones marítimas</b>, el IMHPA indicó que serán <b>favorables</b> en el <b>litoral del Pacífico</b> y el <b>Caribe Occidental</b>, mientras que se mantendrán bajo <b>advertencia</b> en el <b>Caribe Oriental</b>, <b>Guna Yala</b> y el <b>Caribe Central (Colón)</b>.Asimismo, continúa vigente un <b>aviso de vigilancia por incremento en la altura de las olas en el Caribe</b>, válido hasta este martes.