Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 25 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anticipó para este martes 25 de noviembre de 2025 una jornada marcada por lluvias y aguaceros en gran parte del país, con variaciones según el periodo del día y la región.

El meteorólogo Rafael Morán, informó que durante la mañana, se prevén aguaceros en zonas marítimas que avanzarán hacia tierra firme y las costas del Caribe. En el Pacífico, podrían registrarse precipitaciones aisladas en sectores de Panamá, Panamá Este, Panamá Norte y el golfo de Panamá.

En la tarde, las lluvias se mantendrán en el Caribe, desplazándose luego hacia el Occidente. En el Pacífico, se esperan aguaceros aislados, algunos puntualmente fuertes en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y el oriente panameño, con posibilidad de actividad eléctrica.

Para la noche, no se descartan nuevos episodios de lluvias en zonas marítimas que alcancen las costas caribeñas. En el Pacífico, podrían registrarse chaparrones aislados en Darién, comarca Emberá y el golfo de Panamá.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 31°C en el Caribe, mientras que en el Pacífico variarán entre 29°C y 33°C. Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA indicó que serán favorables en el litoral del Pacífico y el Caribe Occidental, mientras que se mantendrán bajo advertencia en el Caribe Oriental, Guna Yala y el Caribe Central (Colón).

Asimismo, continúa vigente un aviso de vigilancia por incremento en la altura de las olas en el Caribe, válido hasta este martes.