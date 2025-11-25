Pasaporte en una hora: Autoridad de Pasaportes activa servicio exprés en Tocumen

¿Con el pasaporte vencido y a punto de viajar? Ya existe una solución, para los viajeros panameños que enfrenten una urgencia de última hora con este documento. La Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) anunció la activación de un servicio exprés que permitirá la emisión en tan solo una hora.

Este nuevo servicio está diseñado para atender casos de urgencia y estará disponible a partir del lunes 24 de noviembre de 2025, exclusivamente en la sede del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicada en la Terminal 1.

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuál es el costo del pasaporte exprés en Panamá?

Según ha informado la entidad, el trámite del pasaporte exprés conlleva un costo adicional de B/.75.00 sobre la tarifa base ya establecida para la emisión del documento.

De esta manera, los costos totales para obtener el pasaporte en una hora quedan de la siguiente forma:

- Usuarios Regulares: El costo total será de B/.175.00, que incluye la tarifa regular de B/.100.00 más el recargo exprés de B/.75.00.

- Jubilados: Los jubilados pagarán un total de B/.125.00, sumando su tarifa base de B/.50.00 y el costo adicional del servicio exprés de B/.75.00.