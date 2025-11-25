Pasaporte en una hora: Autoridad de Pasaportes activa servicio exprés en Tocumen

¿Con el pasaporte vencido y a punto de viajar? Ya existe una solución, para los viajeros panameños que enfrenten una urgencia de última hora con este documento. La<b><a href="/tag/-/meta/apap-autoridad-de-pasaportes-de-panama"> Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) </a></b>anunció la activación de un <b>servicio exprés que permitirá la emisión en tan solo una hora</b>.Este nuevo servicio está diseñado para atender casos de urgencia y estará disponible a partir del lunes 24 de noviembre de 2025, exclusivamente en la <b>sede del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicada en la Terminal 1.</b>Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.<b>¿Cuál es el costo del pasaporte exprés en Panamá?</b>Según ha informado la entidad, el trámite del pasaporte exprés conlleva un <b>costo adicional de B/.75.00</b> sobre la tarifa base ya establecida para la emisión del documento.De esta manera, los costos totales para obtener el pasaporte en una hora quedan de la siguiente forma:<b>- Usuarios Regulares:</b> El costo total será de <b>B/.175.00</b>, que incluye la tarifa regular de B/.100.00 más el recargo exprés de B/.75.00.<b>- Jubilados:</b> Los jubilados pagarán un total de <b>B/.125.00</b>, sumando su tarifa base de B/.50.00 y el costo adicional del servicio exprés de B/.75.00.