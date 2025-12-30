Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de diciembre

El meteorólogo Abdiel Vásquez,<b> del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a>, </b>informó que para este <b>martes 30 de diciembre de 2025 </b>se prevén lluvias aisladas y ligeras en la provincia<b> </b>de<b> Colón, </b>acompañadas de chaparrones de corta duración en zonas montañosas y advertencias marítimas en el<b> Caribe.</b>Durante las <b>horas de la mañana</b>, se esperan <b>lluvias aisladas y ligeras en sectores de la provincia de Colón</b>, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán <b>condiciones de cielo parcialmente nublado</b>, con <b>intervalos despejados en las provincias centrales</b>.En la <b>tarde</b>, el pronóstico indica <b>chaparrones de corta duración</b> en áreas montañosas de <b>Panamá Oeste, Panamá Norte, las serranías de las comarcas Guna Yala y Emberá</b>, el <b>sector montañoso de Darién</b>, la <b>cordillera Central</b> y el <b>sector montañoso de Bocas del Toro</b>. En tanto, <b>continuarán las lluvias ligeras en Colón</b>.Para las <b>horas nocturnas</b>, se espera una <b>mayor incursión de nubosidad en toda la vertiente del Caribe</b>, lo que podría generar <b>lluvias intermitentes</b>, mientras que en el resto del país <b>no se prevén condiciones meteorológicas significativas</b>.En cuanto a las temperaturas, las <b>máximas podrían alcanzar los 33 °C en las provincias centrales</b>, manteniéndose un ambiente caluroso durante el día.El IMHPA advirtió que los <b>índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos en toda la vertiente del Pacífico</b>, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.En el ámbito marítimo, se mantienen <b>condiciones de advertencia en todo el litoral caribeño</b> debido a la incidencia de los vientos que generan <b>mar picado</b>, mientras que el <b>litoral del Pacífico presenta condiciones favorables</b>. Además, continúan vigentes <b>avisos de vigilancia por oleaje y vientos en el Caribe, así como por lluvias significativas</b>.