Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 30 de diciembre

El meteorólogo Abdiel Vásquez, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este martes 30 de diciembre de 2025 se prevén lluvias aisladas y ligeras en la provincia de Colón, acompañadas de chaparrones de corta duración en zonas montañosas y advertencias marítimas en el Caribe.

Durante las horas de la mañana, se esperan lluvias aisladas y ligeras en sectores de la provincia de Colón, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado, con intervalos despejados en las provincias centrales.

En la tarde, el pronóstico indica chaparrones de corta duración en áreas montañosas de Panamá Oeste, Panamá Norte, las serranías de las comarcas Guna Yala y Emberá, el sector montañoso de Darién, la cordillera Central y el sector montañoso de Bocas del Toro. En tanto, continuarán las lluvias ligeras en Colón.

Para las horas nocturnas, se espera una mayor incursión de nubosidad en toda la vertiente del Caribe, lo que podría generar lluvias intermitentes, mientras que en el resto del país no se prevén condiciones meteorológicas significativas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían alcanzar los 33 °C en las provincias centrales, manteniéndose un ambiente caluroso durante el día.

El IMHPA advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos en toda la vertiente del Pacífico, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones de advertencia en todo el litoral caribeño debido a la incidencia de los vientos que generan mar picado, mientras que el litoral del Pacífico presenta condiciones favorables. Además, continúan vigentes avisos de vigilancia por oleaje y vientos en el Caribe, así como por lluvias significativas.