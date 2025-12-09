Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 9 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anticipó condiciones inestables para este martes tanto en la vertiente Caribe como en el Pacífico, con presencia de chubascos, aguaceros y nubosidad variable a lo largo del día.

En el Caribe, durante la mañana se mantendrá la incursión de chubascos y aguaceros de ligeros a fuertes a lo largo de la vertiente, con mayor probabilidad entre Colón y Bocas del Toro. Para la tarde, se esperan episodios nublados acompañados de lluvias de variada intensidad en Bocas del Toro, Colón (Costa Arriba) y Guna Yala. En horas de la noche, podrían registrarse chubascos ligeros, aislados e intermitentes desde Colón hasta el norte de Veraguas, principalmente en las zonas marino-costeras.

En la vertiente Pacífica, el IMHPA prevé probabilidades de lluvias y aguaceros aislados durante la mañana y la tarde, con intensidad que puede variar de ligera a fuerte. Los eventos más intensos serían más probables en Panamá, Panamá Oeste y el centro de Veraguas. Para la noche, se espera un cielo parcialmente nublado en gran parte del sector, con posibilidad de aguaceros en áreas marino-costeras.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en el Caribe y entre 30.5°C y 33°C en el Pacífico. En las zonas de montaña y la Cordillera Central, se prevén valores inferiores a 26°C.

Sobre los índices de radiación UV-B, se prevén índices máximos de radiación ultravioletas Altos en Panamá Este y Muy Altos en el resto del país.