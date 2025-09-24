Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 24 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Abdiel Vásquez, del Imhpa, se espera cielos nublados y parcialmente cubiertos con aguaceros aislados de forma más generalizada en gran parte del país.

Hay una mejor organización en el comportamiento de los vientos, esto hará que se fortalezca el sistema de baja presión sobre el Golfo de Panamá junto a su interacción con la zona de convergencia.

Pronóstico del clima en Panamá para este miércoles 24 de septiembre

- Para horas de la mañana: Desde horas tempranas, lluvias aisladas sobre sectores de Colón., Panamá Oeste, Norte de Veraguas y toda la provincia de Panamá, en general. Cielo más nublado hacia la región oriental y parcialmente cubierto hacia provincia de centrales.

- Para la tarde: Aguaceros más aislados de forma más generalizadas en gran parte del país, con excepción para norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Tierras Altas de Chiriquí.

- Para la noche: Las precipitaciones deben disminuir y se muestra un cielo parcialmente cubierto a nivel nacional.