Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 25 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por la tormenta tropical Melissa válido hasta la 12:01 p.m. de este domingo 26 de octubre de 2025.

Según el último informe, el centro de la tormenta tropical Melissa se localizaba en el Mar Caribe, al sureste de Jamaica.

Además, su movimiento es lento, hacia el norte, a una velocidad aproximada de 04 km/h, y se prevé que mantenga su desplazamiento al sur de las Antillas Mayores durante los próximos días.

Efectos indirectos en Panamá

Aunque el fenómeno meteorológico no tiene una incidencia directa sobre Panamá, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advierte que su presencia está generando un eje de vaguada al norte del país y un incremento en la velocidad de los vientos de componente del oeste y suroeste en sectores de la vertiente del Pacífico.

Estas condiciones atmosféricas están favoreciendo la ocurrencia de lluvias y eventos de lluvias significativas en el territorio nacional.

Recomendaciones a la población

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil instan a la población a mantenerse vigilante y seguir de cerca los boletines y avisos de vigilancia.

Deben estar atentos a las alertas por lluvias significativas para conocer los montos de la precipitación y las áreas bajo mayor riesgo, con el fin de tomar las medidas de prevención ante posibles inundaciones.