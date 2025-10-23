Tormenta tropical Melissa, ¿hacia dónde se dirige y cómo impactará Panamá?

Las agencias regionales mantienen la vigilancia del comportamiento y la trayectoria de la <b>tormenta tropical Melissa</b>, que se ubica en el Caribe. <b><a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-">El Centro Nacional de Huracanes en Miami</a></b>, en su último aviso, informó que la tormenta se está reorganizando y se espera que comience a intensificarse pronto, lo que representa que en las próximas horas <b>se convierta en huracán</b>.Los pronósticos del centro prevén fuertes lluvias e <b>inundaciones potencialmente mortales</b> en partes de <b>La Española (República Dominicana y Haití) y Jamaica</b> durante el fin de semana.En conferencia de prensa, <b>el director del Centro Nacional de Huracanes, Dr. Michael Brennan</b>, detalló el impacto de las lluvias sobre varias islas caribeñas, además de las probabilidades que tiene Melissa de convertirse en un huracán. <i>'Se espera que Melissa se intensifique a un nivel mayor de huracán y el riesgo de un período prolongado de varios días de vientos dañinos más inundaciones costeras e interiores continúa aumentando para Jamaica'</i>, dice el reporte más reciente. <b>¿Cuál será el impacto de la tormenta Melissa en Panamá?</b>Ante la cercanía de la tormenta tropical Melissa, el<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b> </a>ha activado un aviso de <b>vigilancia por lluvias y tormentas significativas</b>, el cual será válido hasta las 11:59 p.m. del viernes 24 de octubre de 2025.Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</a></b> informó que, debido a las condiciones climatológicas actuales y con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, se declara <b>alerta verde a nivel nacional</b>, a partir de las 3:30 p.m. de este miércoles 22 de octubre de 2025.La nota de prensa explica que: <b>'La declaratoria de Alerta Verde se emite ante la posibilidad de riesgo por la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la incertidumbre sobre su trayectoria en la Cuenca del Caribe, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Esta situación podría generar lluvias significativas, incremento de caudales en ríos y quebradas, y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables'</b>.<b>Estas son las zonas bajo vigilancia en Panamá por el impacto indirecto de la tormenta tropical Melissa</b><b>Chiriquí:</b> Alanje, Boquerón, Boquete, Bugaba, David, Dolega, Gualaca, San Félix, San Lorenzo, Tierras Altas y Tolé.<b>Veraguas:</b> Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, Mariato, Montijo, Río de Jesús, San Francisco, Santiago y Soná.<b>Comarca Ngäbe Buglé:</b> Besikó, Mironó, Müna, Nole-Duima, Ñürüm.<b>Los Santos:</b> Los Santos, Guararé, Las Tablas, Macaracas, Pedasí, Pocri y Tonosí.<b>Herrera:</b> Chitré, Las Minas, Los Pozos, Ocú, Parita, Pesé y Santa María.<b>Coclé:</b> Aguadulce.<b>Panamá:</b> Chepo y Chimán.<b>Panamá Oeste:</b> Arraiján.<b>Darién:</b> Santa Fe, Sambú y Chepigana.