  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 26 de octubre de 2025, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 26 de octubre de 2025, según la IA
Generado por Google IA
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 25/10/2025 12:03

Este domingo 26 de octubre de 2025 se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia para este domingo 26 de octubre.

- 3

- 6

- 1

Resultados del sorteo correspondiente al miércoles 22 de octubre de 2025:

Primer Premio - 4248

Letras - DADA

Serie - 19

Folio - 2

Segundo Premio - 8577

Tercer Premio - 8841

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo