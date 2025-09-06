Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 6 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió la mañana de este sábado 6 de septiembre que durante la mañana se espera el ingreso de formaciones nubosas desde ambos océanos, especialmente hacia la región oriental del país.

Por lo que, al mediodía y la tarde se prevén lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del territorio panameño.

El Sinaproc emitió una alerta por mareas máximas que se registrarán en las costas del Pacífico de la República de Panamá.

Según los análisis científicos, las mareas podrían alcanzar hasta 17.4 pies (5.30 metros) durante el período de este lunes 8 a este sábado 13 de septiembre.

Se espera que los niveles más altos ocurran en los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, ambos con mareas de 17.4 pies.

El comunicado de la entidad advirtió que la coincidencia de estas mareas con lluvias podría incrementar los niveles de ríos y quebradas, lo que podría provocar inundaciones en las áreas costeras de la región.

Recomendaciones para la población

El Sinaproc insta a la población a tomar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades de pesca, navegación o recreación en el mar durante los periodos de marea alta.

Tomar precauciones en áreas costeras bajas y propensas a inundaciones.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Sinaproc.

Reportar cualquier emergencia al 520-4429 o al 911.

Portar los equipos de navegación en buen estado.

El Sinaproc se mantiene en vigilancia constante y reitera la importancia de la prevención, recordando que “la autoprotección salva vidas”.