Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 6 de septiembre

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil" target="_blank">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> advirtió la mañana de este sábado 6 de septiembre que durante la mañana se espera el ingreso de formaciones nubosas desde ambos océanos, especialmente hacia la región oriental del país.Por lo que, al mediodía y la tarde se prevén lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del territorio panameño.<b>El Sinaproc emitió una alerta por mareas máximas que se registrarán en las costas del Pacífico de la República de Panamá. </b>Según los análisis científicos, las mareas podrían alcanzar hasta 17.4 pies (5.30 metros) durante el período de este lunes 8 a este sábado 13 de septiembre.Se espera que los niveles más altos ocurran en los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, ambos con mareas de 17.4 pies. El comunicado de la entidad advirtió que la coincidencia de estas mareas con lluvias podría incrementar los niveles de ríos y quebradas, lo que podría provocar inundaciones en las áreas costeras de la región.<b>Recomendaciones para la población</b><i>El Sinaproc insta a la población a tomar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:</i><i>Evitar actividades de pesca, navegación o recreación en el mar durante los periodos de marea alta.</i><i>Tomar precauciones en áreas costeras bajas y propensas a inundaciones.</i><i>Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Sinaproc.</i><i>Reportar cualquier emergencia al 520-4429 o al 911.</i><i>Portar los equipos de navegación en buen estado.</i><b>El Sinaproc se mantiene en vigilancia constante y reitera la importancia de la prevención, recordando que 'la autoprotección salva vidas'.</b>