Clásico Mundial 2026: Primer rival de Panamá está fuera

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó hoy de “inaceptable” que Estados Unidos no haya tramitado la participación del equipo nacional en el VI Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en Puerto Rico en marzo del año próximo.

Panamá debutará ante Cuba el 6 de marzo en el estadio Hiram Bithorn.

“Otra vez EE.UU. castiga al béisbol. No han aprobado la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial, mientras que ya el resto de los equipos entregaron nóminas. ¡Inaceptable!”, apuntó Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó en su mensaje que es “una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo”, mientras reclamó “igualdad de condiciones”.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó: “Forma parte de la actual política agresiva estadounidense contra el pueblo cubano, e intenta frenar desarrollo de nuestro deporte y participación del equipo”.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol informó el viernes de que Estados Unidos le ha aplicado una “política discriminatoria” por no haberla convocado para tramitar la presencia de sus peloteros en el VI Clásico Mundial.

Una nota de protesta divulgada por la institución deportiva denunció que los organizadores manifestaron que “no tienen la aprobación del Gobierno de Estados Unidos que permite la participación de Cuba””, pese a que entregó con suficiente antelación la solicitud para conformar su nómina preliminar de 50 jugadores.

La Federación sostuvo que Cuba ha sido “víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional”.

Señaló que “no pide privilegios” porque sus peloteros “ganaron, en el terreno, su derecho” a participar en el VI Clásico Mundial.