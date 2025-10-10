Colisión de dos autobuses en Capira deja cinco heridos graves y cuatro leves

Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, detalló la mañana de este viernes 10 de octubre que la colisión entre un autobús conocido como diablo verde y un coaster dejó tres pasajeros atrapados en el chasis de los vehículos.

Posteriormente, se conoció que el accidente dejó cinco heridos graves y cuatro leves. Y que 20 personas resultaron ilesas.

El Cuerpo de Bomberos informó que su personal trabaja en el rescate de los heridos.

Al momento de ofrecer las declaraciones Delgado informó que estaban clasificando los heridos para ser remitidos a los centros médicos.

Las imágenes del accidente muestran como el coaster chocó de forma lateral con el diablo verde luego de la zona de Quesos Chela.

Delgado indicó que el accidente ocurrió a las 5:40 a.m. a la altura de Capira, después de Quesos Chela, en la vía Interamericana.

Delgado declaró a TVN Canal 2 que en esta emergencia están trabajando las estaciones de Chame y Capira.

También ya en el sector se encuentran las ambulancias del Sume 911 y los agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

Este es el segundo accidente de tránsito, que involucra autobuses de transporte colectivo, en menos de 24 horas.

En el accidente de este 9 de octubre el vuelco de un autobús en la Unión de Azuero, en Chepo, dejó tres fallecidos y varios heridos.