Concejo Municipal de Panamá aprueba presupuesto y anuncia nuevas obras para 2026

El Concejo Municipal de Panamá aprobó este martes el presupuesto de la Alcaldía para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $242.349.323, con el propósito de impulsar nuevas obras y dar continuidad a proyectos que benefician directamente a las comunidades.

Según informó el municipio, el plan financiero mantiene la disciplina fiscal que ha caracterizado a la actual administración, sosteniendo gastos por debajo de los ingresos para evitar operar en déficit.

A pesar de registrar un incremento del 4% respecto al año anterior, el presupuesto continúa siendo 24,26% menor que los $325 millones aprobados para 2024 durante la administración previa.

Para 2026, se asignaron $169.941.519 al funcionamiento y programas de la sede municipal, mientras que $72.407.804 corresponden a la partida destinada a Descentralización.

Entre las nuevas iniciativas contempladas destacan proyectos de equipamiento de parques infantiles inclusivos, reparación de calles y veredas, la implementación de paradas inteligentes, la segunda fase del plan de renovación y mejora de las piscinas municipales, así como la ampliación del Servicio de Vigilancia Municipal, que incluye la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia.

Además, el presupuesto garantiza la continuidad de 39 proyectos iniciados en la vigencia anterior, muchos de los cuales ya están generando un impacto significativo en los distintos corregimientos de la capital.