Concejo Municipal de Panamá aprueba presupuesto y anuncia nuevas obras para 2026

El Concejo Municipal de Panamá aprobó este martes el presupuesto de la Alcaldía para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de <b>$242.349.323</b>, con el propósito de <b>impulsar nuevas obras y dar continuidad a proyectos que benefician directamente a las comunidades</b>.Según informó el municipio, el plan financiero mantiene la <b>disciplina fiscal</b> que ha caracterizado a la actual administración, sosteniendo gastos por debajo de los ingresos para evitar operar en déficit. A pesar de registrar un <b>incremento del 4%</b> respecto al año anterior, el presupuesto continúa siendo <b>24,26% menor</b> que los <b>$325 millones</b> aprobados para 2024 durante la administración previa.Para 2026, se asignaron <b>$169.941.519</b> al funcionamiento y programas de la sede municipal, mientras que <b>$72.407.804</b> corresponden a la partida destinada a <b>Descentralización</b>.Entre las nuevas iniciativas contempladas destacan proyectos de <b>equipamiento de parques infantiles inclusivos</b>, <b>reparación de calles y veredas</b>, la <b>implementación de paradas inteligentes</b>, la <b>segunda fase del plan de renovación y mejora de las piscinas municipales</b>, así como la <b>ampliación del Servicio de Vigilancia Municipal</b>, que incluye la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia.Además, el presupuesto garantiza la continuidad de <b>39 proyectos</b> iniciados en la vigencia anterior, muchos de los cuales ya están generando un impacto significativo en los distintos corregimientos de la capital.