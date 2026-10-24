Condenan a cuatro personas a 159 meses de prisión por robo agravado en Betania

Cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión cada una, equivalentes a 13 años y 3 meses, por el delito de robo agravado cometido en una residencia ubicada en el corregimiento de Betania, informó la Procuraduría General de la Nación.

La condena fue obtenida por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, luego de que los cuatro implicados aceptaran su responsabilidad en los hechos.

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, la Fiscalía logró la legalización de las aprehensiones y la imputación de cargos por robo agravado. Posteriormente, los acusados admitieron su responsabilidad y fueron condenados a las penas correspondientes.

Ingresaron armados y vestidos como policías

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 7 de diciembre de 2025, cuando varios sujetos ingresaron a una residencia en Betania vestidos con indumentaria similar a la utilizada por agentes policiales y portando un arma de fuego.

Una vez dentro del inmueble, despojaron a las víctimas de sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo.

Parte de los artículos sustraídos fue recuperada posteriormente, según la información divulgada por la Procuraduría.