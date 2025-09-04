  1. Inicio
Confirman aprehensión provisional de 14 fincas vinculadas a Suntracs en Bocas del Toro

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la aprehensión provisional de 14 fincas en Red Frog, propiedad de Suntracs.
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la aprehensión provisional de 14 fincas en Red Frog, propiedad de Suntracs. Archivo | La Estrella de Panamá
Adriana Berna
  • 04/09/2025 17:17
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró que se confirmara la aprehensión provisional de 14 fincas de Suntracs en Red Frog, medida que seguirá vigente mientras se desarrolla el proceso judicial.

La Procuraduría General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la aprehensión provisional de 14 fincas ubicadas en el sector de Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como parte de un proceso en curso que involucra al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), organización propietaria de los terrenos.

De acuerdo con el Ministerio Público, se continuará dando seguimiento a los procesos judiciales relacionados con el caso y que, en esta etapa, se mantienen en calidad de aprehensión provisional las 14 fincas señaladas.

