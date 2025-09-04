Confirman aprehensión provisional de 14 fincas vinculadas a Suntracs en Bocas del Toro

La <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> informó que el <b><a href="/tag/-/meta/tribunal-superior-de-apelaciones">Tribunal Superior de Apelaciones</a></b> ratificó la <b>aprehensión provisional de 14 fincas ubicadas en el sector de Red Frog, en la provincia de <a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">Bocas del Toro</a></b>.La medida fue solicitada por la <b>Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada</b>, como parte de un proceso en curso que involucra al <b><a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs)</a></b>, organización propietaria de los terrenos.De acuerdo con el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b>, se continuará dando seguimiento a los procesos judiciales relacionados con el caso y que, en esta etapa, se mantienen en calidad de <b>aprehensión provisional</b> las 14 fincas señaladas.