Conoce los 6 anuncios del presidente Mulino en su conferencia de prensa del 14 de agosto

El presidente José Raúl Mulino inició su conferencia semanal refiriéndose a las jubilaciones especiales para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo”, dijo.

La reciente aprobación para la creación de fondo de compensación para el retiro de los jueces y magistrados es una decisión exclusiva del Órgano Judicial generó múltiples reacciones, incluso el pleno de la Corte Suprema decidió suspenderlo de manera parcial.

Mulino también aprovechó para enviar felicitaciones a la nadadora panameña Emily Santos, quien hizo historia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde logró la medalla de oro en los 100 metros pecho y la medalla de plata en los 200 metros pecho.

Firma intercambio información tributaria entre la DGI y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador

El Presidente informó que este jueves 14 de agosto se firmará este acuerdo, que permitirá que Panamá salga de la lista de paraísos fiscales de Ecuador.

Incremento de exportaciones panameñas de productos del mar

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá informó del gran desempeño de las exportaciones panameñas registradas en el primer semestre del 2025, que alcanzaron un total de 516.3 millones, equivalen al 11.3% de aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Los resultados obtenidos este año 2025 confirman que nuestros productos del mar mantienen gran interés por los mercados internacionales como Asia y Estados Unidos”, destacó Mulino.

Entrega de títulos propiedad de Anati en Coclé

En la provincia de Coclé se entregaron 160 títulos de propiedad por parte de la Autoridad Nacional Autoridad Nacional de Administración de Tierras – ANATI, esto ocurrió en la comunidad de Churuquita Chiquita, donde se beneficiaron más de 650 personas.

Visita al proyecto del Puerto Multipropósito en Puerto Armuelles

Este viernes, el presidente Mulino visitará la localidad de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. Con el objetivo de recorrer el proyecto del Puerto Multipropósito, que tiene un 50% de avances. que lleva adelante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Asimismo, dio a conocer que la AMP estableció un convenico con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para crear implementar una oferta formativa a fortalecer las capacidades en la comunidad para atender este proyecto.

Implementación de medidas urgentes para evitar crisis en el sector lechero

El presidente José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal, se refirió a la crisis que se ha desatado en el sector lechero de Panamá y lanzó una advertencia a las empresas procesadoras: “Si no compran, no importan”.

Además, se aplicarán diversas opciones para atender a este sector con el único objetivo que no se pierda la producción. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Salud tienen diversas tareas asignadas para tratar esta crisis.

Invitación a diputados a la gira de alto nivel en Brasil

Próximamente, Mulino realizará una visita de Estado a Brasil y anunció que decidió invitar a varios diputados entre ellos a Jorge Luis Herrera, presidente de la Asamblea Nacional; Walkiria Chandler, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Orlando Carrasquilla, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.