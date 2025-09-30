Consejo de Gabinete da luz verde al nuevo Convenio del Fondo Multilateral de Inversiones

El <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete </a></b>aprobó este martes el proyecto de ley 32-25 que ratifica el <b>Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV)</b>, adoptado por la Asamblea de Gobernadores del<a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo"> <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b> </a>y de la <b>Corporación Interamericana de Inversiones (CII)</b> el 10 de marzo de 2024.El nuevo acuerdo busca <b>impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo a través del sector privado</b>, mediante el apoyo y la puesta en marcha de <b>innovaciones empresariales escalables</b> frente a los desafíos del desarrollo, además de crear oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables de la región. También apunta a <b>estimular el crecimiento económico y la productividad</b> en los países en desarrollo que forman parte del BID y del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).El FOMIN IV sustituye al anterior <b>FOMIN III</b>, asumiendo la administración de sus activos y pasivos. En el caso de Panamá, hasta el 31 de diciembre de 2024 se aprobaron <b>74 operaciones por un total de $44 millones</b>, de los cuales un 15% corresponde a préstamos, un 83% a asistencia técnica no reembolsable y un 2% a recuperación contingente. En términos de retorno, el país ha recibido <b>$7.5 por cada dólar contribuido</b>.La aprobación del nuevo convenio permitirá que Panamá siga beneficiándose de <b>soluciones innovadoras con alto impacto social y ambiental</b>. Entre los proyectos regionales más recientes que inciden en el país se encuentran:Acción Climática: Transformación impulsada por las comunidades en Centroamérica ($1.1 millones).Creadores de Ecosistemas – Red 'Glocal' de Programas de Incubación ($0.8 millones).Blockchain y Precisión: Innovando junto a productores de arroz en Panamá ($0.5 millones).La ratificación del FOMIN IV ya había sido avalada por el <b>Consejo Económico Nacional (CENA)</b>, y ahora fue refrendada por el <b>Consejo de Gabinete.</b>