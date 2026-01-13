  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Contraloría anuncia operativos para controlar uso de vehículos oficiales en el Desfile de las Mil Polleras 2026

Operativo nacional vigilará uso de autos oficiales en el Desfile de las Mil Polleras 2026
Operativo nacional vigilará uso de autos oficiales en el Desfile de las Mil Polleras 2026 @ContraloriaPma
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/01/2026 12:26
Vehículos oficiales solo podrán circular para misiones esenciales durante el Desfile de las Mil Polleras, advirtió la Contraloría.

La Contraloría General de la República informó que, con motivo de la celebración del Desfile de las Mil Polleras, realizará un operativo especial de control del uso de vehículos oficiales durante el desarrollo de la actividad.

La entidad reiteró que está estrictamente prohibido el uso de vehículos oficiales, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo establecido en la circular MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025 y la circular No. 1-2026-DC-DNFG del 5 de enero de 2026.

“Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desarrollará un operativo nacional de verificación vehicular, orientado a asegurar que los bienes del Estado sean utilizados únicamente para misiones oficiales esenciales, tales como salud, seguridad y atención social”, señala el comunicado.

La Contraloría detalló que todo vehículo oficial que circule deberá portar obligatoriamente: placa de circulación vigente, copia del Registro Único de Propiedad Vehicular, revisado vehicular vigente, póliza de seguro correspondiente y salvoconducto, en caso de uso fuera del horario laboral.

Contraloría General anuncia sanciones por incumplimiento

La entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará las siguientes sanciones:

Retención inmediata del vehículo en infracción

Multa de B/.200 al conductor

Multa de B/.300 al jefe de transporte

En caso de reincidencia, se impondrá una multa de B/.500 y se podrá aplicar la destitución del director administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 8 del decreto vigente.

Finalmente, la Contraloría solicitó a todas las entidades públicas y a sus colaboradores abstenerse de autorizar misiones oficiales durante la fecha del desfile y anunció que se elaborará un informe de resultados del operativo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actividad.

VIDEOS
Lo Nuevo