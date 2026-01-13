Contraloría anuncia operativos para controlar uso de vehículos oficiales en el Desfile de las Mil Polleras 2026

La Contraloría General de la República informó que, con motivo de la celebración del Desfile de las Mil Polleras, realizará un operativo especial de control del uso de vehículos oficiales durante el desarrollo de la actividad.

La entidad reiteró que está estrictamente prohibido el uso de vehículos oficiales, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo establecido en la circular MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025 y la circular No. 1-2026-DC-DNFG del 5 de enero de 2026.

“Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desarrollará un operativo nacional de verificación vehicular, orientado a asegurar que los bienes del Estado sean utilizados únicamente para misiones oficiales esenciales, tales como salud, seguridad y atención social”, señala el comunicado.

La Contraloría detalló que todo vehículo oficial que circule deberá portar obligatoriamente: placa de circulación vigente, copia del Registro Único de Propiedad Vehicular, revisado vehicular vigente, póliza de seguro correspondiente y salvoconducto, en caso de uso fuera del horario laboral.