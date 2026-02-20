Contraloría desembolsa $284,000 para 24 juntas comunales en el distrito de Panamá

La Contraloría General de la República reveló la tarde de este viernes 20 de febrero que hizo efectivo el pago correspondiente al primer cuatrimestre de inversión destinado a las juntas comunales del distrito de Panamá, por un monto total de $284,000.00.

El desembolso beneficia a 24 juntas comunales y está dirigido a la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor, programas sociales y acciones directas para residentes del distrito.

Las juntas comunales beneficiadas corresponden a los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Ancón, Curundú, Pacora, San Martín, Río Abajo, San Felipe, Betania, Bella Vista, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Santa Ana, 24 de Diciembre y Chilibre.

También recibieron fondos las juntas comunicales de Don Bosco, Ernesto Córdoba, Caimitillo, Las Mañanitas, Las Garzas, Las Cumbres, Pedregal, Pueblo Nuevo y San Francisco.

La entidad indicó que los recursos forman parte de la gestión de fondos públicos y señaló que mantiene su función de fiscalización sobre el uso de los recursos del Estado.