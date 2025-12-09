Contrato de publicidad del Metro Bus queda en manos de City Bus Top

<b><a href="/tag/-/meta/mi-bus">Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA) adjudicó</a> a </b>City Bus Top el contrato para la explotación de espacios publicitarios en la flota de Metro Bus, tras concluir la licitación por mejor valor.La empresa administrará la publicidad en cerca de 1,000 unidades, <b>en un acuerdo valorado en $7,6, cifra superior al precio de referencia establecido en $ 6.7</b> millones.El proceso comenzó en agosto de 2025. En la reunión previa y homologación participaron empresas del sector como RG Media, Medcom y Universal Ads (LOOH), además de la propia City Bus Top. Aunque varias compañías asistieron, solo esta última presentó oferta formal el día de la apertura, el 18 de noviembre.