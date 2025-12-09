  1. Inicio
Contrato de publicidad del Metro Bus queda en manos de City Bus Top

City Bus Top administrará la publicidad en 1,000 Metro Bus.
City Bus Top administrará la publicidad en 1,000 Metro Bus. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 09/12/2025 15:45
City Bus Top ganó la licitación por Mejor Valor para administrar la publicidad en unos 1,000 Metro Bus, por $ 7.6 millones. La empresa fue el único proponente y obtuvo el puntaje máximo en la evaluación técnica, financiera y administrativa

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA) adjudicó a City Bus Top el contrato para la explotación de espacios publicitarios en la flota de Metro Bus, tras concluir la licitación por mejor valor.

La empresa administrará la publicidad en cerca de 1,000 unidades, en un acuerdo valorado en $7,6, cifra superior al precio de referencia establecido en $ 6.7 millones.

El proceso comenzó en agosto de 2025. En la reunión previa y homologación participaron empresas del sector como RG Media, Medcom y Universal Ads (LOOH), además de la propia City Bus Top. Aunque varias compañías asistieron, solo esta última presentó oferta formal el día de la apertura, el 18 de noviembre.

Con una única propuesta en competencia, la comisión evaluadora procedió a revisar la documentación financiera, técnica y administrativa, así como el planteamiento comercial para la explotación publicitaria de los buses.

El método de evaluación por mejor valor distribuía un total de 1,780 puntos, incluyendo 870 puntos asignados al precio ofertado y 910 a la capacidad técnica, respaldo económico y cumplimiento de requisitos obligatorios.

City Bus Top obtuvo el puntaje máximo (1,780 puntos) al cumplir con todos los criterios exigidos. La comisión destacó que la propuesta superaba el umbral mínimo del 80% requerido para recomendar adjudicación, por lo que emitió su informe favorable el 25 de noviembre de 2025.

El 3 de diciembre, TMPSA formalizó la adjudicación mediante resolución firmada por el presidente de la junta directiva, Carlos Sánchez Fábrega.

El contrato tendrá una vigencia total de 62 meses, de los cuales 60 meses corresponden a la ejecución del servicio.

Durante este periodo, la empresa deberá encargarse de desarrollar, comercializar y administrar la publicidad exterior e interior en la flota del sistema.

El monto adjudicado corresponde al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que se pagará mediante un abono inicial del 25% dentro de los 30 días posteriores al refrendo, mientras que el 75% restante será cancelado en 59 cuotas mensuales consecutivas.

