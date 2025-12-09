Contrato de publicidad del Metro Bus queda en manos de City Bus Top

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA) adjudicó a City Bus Top el contrato para la explotación de espacios publicitarios en la flota de Metro Bus, tras concluir la licitación por mejor valor. La empresa administrará la publicidad en cerca de 1,000 unidades, en un acuerdo valorado en $7,6, cifra superior al precio de referencia establecido en $ 6.7 millones. El proceso comenzó en agosto de 2025. En la reunión previa y homologación participaron empresas del sector como RG Media, Medcom y Universal Ads (LOOH), además de la propia City Bus Top. Aunque varias compañías asistieron, solo esta última presentó oferta formal el día de la apertura, el 18 de noviembre.

Con una única propuesta en competencia, la comisión evaluadora procedió a revisar la documentación financiera, técnica y administrativa, así como el planteamiento comercial para la explotación publicitaria de los buses. El método de evaluación por mejor valor distribuía un total de 1,780 puntos, incluyendo 870 puntos asignados al precio ofertado y 910 a la capacidad técnica, respaldo económico y cumplimiento de requisitos obligatorios. City Bus Top obtuvo el puntaje máximo (1,780 puntos) al cumplir con todos los criterios exigidos. La comisión destacó que la propuesta superaba el umbral mínimo del 80% requerido para recomendar adjudicación, por lo que emitió su informe favorable el 25 de noviembre de 2025.