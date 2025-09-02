Contratos de asesoría, la justificación de Katleen Levy

La exdiputada del Partido Panameñista Katleen Levy salió a dar explicaciones sobre las transferencias bancarias que recibió de Elvis Rodríguez, quien es señalado como un “potencial testaferro” del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Héctor Brands.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, Levy afirmó que “durante diciembre del año 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez”.

En el mes de junio de 2020, el país estaba encerrado por la pandemia de la Covid-19 que se detectó en China en diciembre de 2019.

“Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45.000. En mayo de 2024 de efectuó la última relación comercial de asesoramiento con el señor Rodríguez por la suma de $5.000”, resaltó Levy en su comunicado.

En conversaciones previas con este diario, la exdiputada afirmó que desconocía la identidad de Rodríguez. Pidió, vía Whatssapp, “enviar una foto de Elvis Rodríguez porque tal vez lo conozca por sobrenombre o conozca a esposa, novia, etc.”, escribió.

Levy responde a las revelaciones de La Estrella de Panamá sobre un informe de transacciones bancarias “sospechosas” del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Héctor Brands, en la que se menciona a Elvis Rodríguez como su “potencial testaferro”.

“No tengo vela en ese entierro ni en ninguna actividad irregular. Es evidente que ninguna actividad ilícita se declara ante las autoridades fiscales”, dijo en referencia a los señalamientos contra el exdiputado Brands.

Sin embargo, el informe a la que tuvo acceso este diario revela que entre “los hallazgos más reveladores figuran una serie de transferencias realizadas desde la cuenta personal de Elvis Rodríguez hacia la exdiputada Katleen Levy. Dada la relación previamente establecida entre Rodríguez y el exdiputado Brands, se presume que estas operaciones fueron efectuadas para evitar que los fondos salieran directamente desde las cuentas ligadas a Brands”.

Levy en el comunicado afirma que la relación comercial con Rodríguez, al igual que el resto de sus actividades privadas, están debidamente registradas, detalladas y reportadas en las respectivas declaraciones juradas de ingresos ante las autoridades.

La exdiputada amenazó con “determinar acciones a seguir en el caso de daños a su imagen y a su actividad comercial”.

Dijo que “no tiene que dar detalles de sus actividades privadas a periodistas que repentinamente la contactan preguntando por alguno de sus clientes o exclientes con los que mantiene acuerdos de confidencialidad”.

Levy contó, hace un mes, que actualemente está dedicada al mundo de la moda. Durante el programa Modo Podcast, aseguró que actualmente posee tres boutiques y que lleva tiempo incursionando en el sector. Además, administra dos restaurantes. “El negocio [una de sus boutiques) está espectacular; facturamos alrededor de 1,3 millones de dólares en un año. Hemos logrado pagar las deudas, incluso a pesar de la pandemia”, describió.

La Estrella de Panamá reveló el pasado lunes que las autoridades analizan una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado Brands.

En total, se han procesado 39 reportes de operaciones sospechosas solicitados por la Unidad de Análisis Financiero, que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28.000 transacciones ejecutadas, de acuerdo con el informe al que tuvo acceso este diario.

“Este volumen evidencia la existencia de una red financiera de alcance preocupante, en la que se detectan patrones reiterativos de movimientos irregulares de capital, indicios de blanqueo de capitales, posibles actos de corrupción y el uso sistemático de estructuras societarias como mecanismo para ocultar el origen real de los fondos”, indica el informe.

El análisis también incluye los contratos aprobados por Brands durante su gestión como director de Pandeportes, entre abril de 2021 y febrero de 2023, que alcanza los $600 millones.