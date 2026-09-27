Cooperativas del mundo discuten en Panamá desafios económicos, sociales y ambientales

La Conferencia Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional reunió en Panamá a representantes de más de un centenar de países de todo el mundo.

Bajo el lema Construyendo puentes: Contribuciones cooperativas para un mundo en paz, la cita permitió intercambiar experiencias y analizar los desafíos que enfrenta el cooperativismo ante un escenario internacional marcado por transformaciones económicas, sociales y ambientales.

Panamá se convirtió durante varios días en punto de encuentro del cooperativismo mundial con la celebración de la Conferencia Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y sus asambleas. El evento cerró con la elección de Ariel Guarco para presidir la organización durante el período 2026-2030.

Guarco, representante de las cooperativas de Argentina, fue elegido en un proceso donde participaron 116 votantes en representación de 193 organizaciones de 66 países.

Durante la jornada, Guarco destacó el papel del movimiento cooperativo como espacio de participación, conexión y acción colectiva, particularmente en momentos en que persisten incertidumbres sobre el futuro.Panamá mostró su experiencia cooperativa

Por sunparte, la directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Erika Vargas de González, destacó la importancia de que Panamá acogiera por primera vez una Asamblea Mundial de la ACI y resaltó la oportunidad de compartir con líderes cooperativistas de distintas regiones.