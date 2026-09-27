Fiesta DC 2026 en Washington: La música típica panameña brilló con el debut de Ulpiano Vergara

El reconocido cantante de música típica panameña, Ulpiano Vergara, vivió este sábado un momento histórico en su carrera artística al presentarse por primera vez en la tarima internacional del festival Fiesta DC 2026, realizado en Washington, Estados Unidos. “Hoy (sábado) es un día muy especial en mi carrera artística. Me siento profundamente orgulloso y agradecido por la oportunidad de representar a Panamá en la tarima internacional de Fiesta DC”, expresó Vergara tras su actuación.

El artista dedicó palabras de agradecimiento a la Licda. Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, por su gestión en favor del reconocimiento de la música típica panameña. También destacó el respaldo constante de la ministra María Eugenia Herrera al sector cultural y artístico del país, y agradeció al organizador Eliott González por la invitación que permitió su participación en este importante festival. “Hoy tuvimos el privilegio de llevar un pedacito de nuestro Panamá hasta Washington, reencontrarnos con nuestra gente y dejar nuestra bandera en alto a través de nuestra música. ¡Gracias de corazón por permitirnos vivir este momento tan especial!”, añadió el acordeonista y cantautor.