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Farándula

Fiesta DC 2026 en Washington: La música típica panameña brilló con el debut de Ulpiano Vergara

El reconocido cantante de música típica panameña, Ulpiano Vergara.
El reconocido cantante de música típica panameña, Ulpiano Vergara. Ismael Almanza
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/09/2026 16:49
El artista dedicó palabras de agradecimiento a Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, por su gestión en favor del reconocimiento de la música típica panameña

El reconocido cantante de música típica panameña, Ulpiano Vergara, vivió este sábado un momento histórico en su carrera artística al presentarse por primera vez en la tarima internacional del festival Fiesta DC 2026, realizado en Washington, Estados Unidos.

“Hoy (sábado) es un día muy especial en mi carrera artística. Me siento profundamente orgulloso y agradecido por la oportunidad de representar a Panamá en la tarima internacional de Fiesta DC”, expresó Vergara tras su actuación.

Los panameños residentes en Estados Unidos salieron con sus mejores galas.
Los panameños residentes en Estados Unidos salieron con sus mejores galas. Ismael Almanza

El artista dedicó palabras de agradecimiento a la Licda. Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, por su gestión en favor del reconocimiento de la música típica panameña.

También destacó el respaldo constante de la ministra María Eugenia Herrera al sector cultural y artístico del país, y agradeció al organizador Eliott González por la invitación que permitió su participación en este importante festival.

“Hoy tuvimos el privilegio de llevar un pedacito de nuestro Panamá hasta Washington, reencontrarnos con nuestra gente y dejar nuestra bandera en alto a través de nuestra música. ¡Gracias de corazón por permitirnos vivir este momento tan especial!”, añadió el acordeonista y cantautor.

En cada punto había expresiones culturales del país.
En cada punto había expresiones culturales del país. Ismael Almanza

La Fiesta DC es uno de los festivales culturales hispanos más emblemáticos y concurridos de la costa este de Estados Unidos.

Con más de 50 años de trayectoria en el área metropolitana de Washington D.C., este evento anual celebra y promueve la herencia, diversidad y riqueza de la comunidad latina durante el Mes de la Herencia Hispana.

En esta edición, Brasil es el país de honor, destacando sus comparsas, samba y rica herencia cultural afrobrasileña.

El lema para este 2026 fue “Deportes en las Américas” (Sports Across the Americas), enfocado en resaltar la unión, el trabajo en equipo y la salud comunitaria a través del deporte en la región.

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