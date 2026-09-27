‘No somos extorsionadores’: Campesinos de Río Indio rechazan discurso de Mulino en la ONU

Cientos de campesinos marcharon este fin de semana a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, todas bajo la amenaza de desaparecer inundadas por el proyecto de embalse de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La movilización concluyó en el puente de Tres Hermanas, sobre el río homónimo, donde los participantes rechazaron las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y formularon denuncias contra el Ministerio de Seguridad Pública y la ACP.

Durante el acto de cierre, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses dio lectura a un comunicado en el que cuestiona directamente al Ejecutivo, a la ACP, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y a la Asamblea Nacional de Diputados. En el documento, los campesinos reprochan al presidente Mulino haberlos calificado como “extorsionadores” en la ONU, lo que consideran una muestra de “incapacidad, irrespeto y sordera” frente a quienes defienden la soberanía, la naturaleza y la democracia en Panamá. La Coordinadora denunció que la ACP actúa con “opacidad, mentiras y engaños” para ocultar la amenaza que representa el embalse de Río Indio para las comunidades y el país. También acusó al ministro Ábrego de permitir la infiltración ilegal de agentes encubiertos en reuniones y hogares campesinos, calificando esta práctica como un “abuso de poder intolerable”.

El comunicado cuestiona a los diputados por aprobar proyectos de la ACP sin escuchar a los campesinos ni al pueblo panameño, lo que consideran una “traición abierta” al electorado. La Coordinadora pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional auditar el supuesto 70% de aprobación del proyecto en los territorios afectados, cifra que rechazan por considerar que sus comunidades han sido históricamente abandonadas e ignoradas por el Canal. Debido a la inundación del área para el embalse, unas 2,500 personas (alrededor de 500 familias) de las comunidades locales tendrán que ser reubicadas paulatinamente. Para asegurar un trato justo, la ACP implementa la estrategia Agua del Futuro, llevando a cabo censos de población e infraestructura junto a extensos procesos de consulta ciudadana y la creación de plataformas participativas. Los reportes de la ACP indican que cerca del 80% de los residentes censados están conformes con las condiciones planteadas en el Plan de Reasentamiento, el cual incluye mejoras en vivienda, asignación de tierras aptas y apoyo en actividades económicas El proyecto del Lago Río Indio es la obra estratégica más importante de la ACP para enfrentar la crisis climática y asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica durante los próximos 50 años. Tras severas sequías, el proyecto se ha establecido como una prioridad nacional absoluta bajo la administración de Ilya Espino de Marotta. ¿En qué consiste el proyecto?

El Embalse: Creará un nuevo lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, lo que equivale a cerca del 8% de la superficie total de la cuenca de Río Indio (58,000 hectáreas).

Trasvase por Gravedad: Al ser una cuenca contigua a la del lago Gatún, el agua se transferirá de manera muy simple a través de un túnel o conexión por gravedad, lo que significa que no requerirá bombeo ni consumo de energía eléctrica. Bastará con abrir una válvula para abastecer al sistema hídrico del Canal