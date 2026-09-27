Nicki Minaj reafirma apoyo a Trump e insta a votar en rojo en las elecciones de medio término

La rapera estadounidense Nicki Minaj volvió a expresar este sábado su respaldo al presidente Donald Trump durante una entrevista en el programa “My View with Lara Trump”. En la conversación, la artista hizo un llamado directo a los jóvenes para que participen en las próximas elecciones de mitad de legislatura y “voten en rojo”, en referencia al Partido Republicano. Minaj, reconocida por su influencia en la cultura pop y su masiva base de seguidores, insistió en que el voto juvenil puede marcar la diferencia en el rumbo político del país. “Es momento de que los jóvenes se hagan escuchar”, afirmó, subrayando que la participación de nuevas generaciones es clave para consolidar el proyecto político de Trump.

Las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, incluyendo dos elecciones especiales tras las renuncias de J.D. Vance y Marco Rubio. Además, estarán en juego 36 gobernaciones, legislaturas estatales en 46 estados y miles de cargos locales, desde alcaldes y juntas escolares hasta fiscales generales y jueces. El resultado será decisivo para definir qué partido controla el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump. Una mayoría republicana facilitaría la aprobación de su agenda política, mientras que un control demócrata abriría la puerta a investigaciones y contrapesos legislativos.

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