Corte Suprema ratifica la absolución de los involucrados en el caso New Business

La Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo de casación fechado el 26 de septiembre de 2025, confirmó la absolución de los hermanos Nicolás y José Corcione, así como de Gonzalo Gómez Wong, en el denominado caso New Business.

El pronunciamiento del máximo tribunal respalda la sentencia mixta número 02 del 17 de julio de 2023, dictada por la jueza Baloiza Martínez, en la que los tres empresarios fueron absueltos de todos los cargos tras un juicio público y televisado.

Un fallo revertido y cuestionado

La absolución original había sido revocada el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal Superior, en una decisión que generó amplia controversia en el ámbito jurídico. El fallo, emitido poco después de las elecciones generales, fue objeto de críticas por parte de distintos sectores, incluido el Colegio Nacional de Abogados, que señaló posibles irregularidades en el manejo del expediente y la valoración de las pruebas.

Con la reciente decisión de la Corte Suprema, se restablece el fallo original y se cierran definitivamente las acciones judiciales en contra de los empresarios.

Un proceso que inició en 2017

El caso New Business se remonta a septiembre de 2017, cuando el Ministerio Público formuló cargos relacionados con presunto blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación nacional. En el proceso fueron vinculadas varias figuras del sector empresarial y financiero del país.

Durante las audiencias, la defensa de los hermanos Corcione y de Gómez Wong sostuvo que las transacciones señaladas eran legítimas y que no existían elementos probatorios que acreditaran la comisión de delitos. Los argumentos fueron acogidos por la jueza Martínez en su sentencia de 2023, ahora ratificada por la Corte Suprema.

Cierre de un capítulo judicial

Con la resolución de casación, la Corte Suprema pone fin a uno de los procesos más seguidos en los últimos años dentro del sistema de justicia panameño. El fallo reafirma la presunción de inocencia de los empresarios y despeja cualquier duda sobre su responsabilidad penal en el caso.

Fuentes judiciales señalaron que la decisión adquiere carácter definitivo, al no existir nuevos recursos que puedan interponerse contra lo decidido por el pleno de la Corte.