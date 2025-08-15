CSS realiza más de 80 visitas a empleadores morosos para recuperar $3 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) efectuó más de 80 visitas a empleadores morosos en los sectores de San Francisco, Bella Vista, Marbella y Vía España.

Esta medida de la CSS forma parte de su proyecto de notificaciones masivas “puerta a puerta”, con el fin de recuperar una cartera morosa que supera los 3 millones de dólares.

De acuerdo con la CSS, el incumplimiento en el pago de la cuota obrero-patronal afecta directamente a los trabajadores, ya que dificulta el acceso a prestaciones médicas y el trámite de pensiones.

En el operativo, el personal de la Dirección de Asesoría Legal de la CSS localizó a patronos con diversos incumplimientos en sus compromisos económicos, instándolos a normalizar su situación y cumplir con las disposiciones legales.

“La prioridad es proteger a nuestros asegurados y garantizar que los fondos lleguen a donde corresponden”, señaló Eyda Moreno, encargada del Proyecto de Notificaciones Masivas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal.

Estas acciones se suman a las 56 visitas efectuadas el pasado fin de semana, y forman parte de un procedimiento que incluye notificaciones formales, envío de correos, llamadas telefónicas y hasta tres visitas presenciales. Si el empleador no responde, el caso es remitido a la Dirección Nacional de Ingresos para iniciar el cobro coactivo.

Moreno recordó que la ley orgánica de la CSS contempla sanciones administrativas para este tipo de incumplimientos, mientras que el artículo No. 241 del Código Penal tipifica la retención indebida de cuotas obrero-patronales como delito, con penas de entre 2 y 4 años de prisión.